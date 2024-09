Spanien-Rundfahrt: Vuelta für Radstar Wout van Aert nach schwerem Sturz beendet

1 Wout van Aert ist auf der 16. Etappe der Vuelta schwer gestürzt. Foto: David Pintens/belga/dpa

Ein schwerer Sturz zwingt Wout van Aert zur Aufgabe bei der Vuelta. Es ist nicht der erste Sturz für den Radstar aus Belgien in diesem Jahr. An der Spitze der Gesamtwertung wird es immer enger.









Lagos de Covadonga - Der schwere Sturz und die anschließende Aufgabe des belgischen Radstars Wout van Aert hat die 16. Etappe der Spanien-Rundfahrt überschattet. Der 29-Jährige rutschte bei einer rasanten Abfahrt auf nasser Straße aus und verletzte sich am rechten Knie. Der dreifache Etappensieger der diesjährigen Vuelta versuchte noch mit einem Ersatzrad das Rennen wieder aufzunehmen, musste aber kurz darauf wieder absteigen und sich mit dem blutenden Knie in den Teamwagen setzten. Ob van Aert bei den Straßenrad-Weltmeisterschaften vom 21. bis 29. September in Zürich starten kann, steht noch nicht fest. Eine genaue Diagnose steht aus.