PC-Markt: Intel will mit neuen Chips die Zukunft im PC-Markt sichern

1 Die Lunar-Lake-Chips sollen Intel wieder einen festen Platz in PCs sichern. (Archivbild) Foto: Andrej Sokolow/dpa

Als Microsoft die neuen KI-PCs einführte, liefen sie nur mit Chips von Qualcomm. Ein Problem für Intel, denn der Herausforderer setzt auf eine andere Architektur. Jetzt schlägt der Platzhirsch zurück.









Berlin/Santa Clara - Intel will mit einer neuen Chip-Generation verlorenen Boden im PC-Markt zurückgewinnen. Das Prozessor-System mit dem Namen Core Ultra 200V sei leistungsstärker und effizienter als Chips der Rivalen Qualcomm und AMD, betonte der Konzern am Rande der Technik-Messe IFA in Berlin. Zudem setzt Intel darauf, dass die Prozessoren automatisch mit jeglicher Software für Windows-PC kompatibel sein sollen, da sie auf der eingespielten X86-Architektur basieren.