PBG Gersbach: Dem Schwarzwald droht das Klima von Rom

Die Privatwald-Betriebsgemeinschaft Gersbach hat zur Mitgliederversammlung eingeladen. Der Vorstand wird einstimmig wiedergewählt.
Das Ziel des Pariser Klimaabkommens, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, wird deutlich überschritten. „Der klimatische Wandel wird in den nächsten Jahrzehnten das vertraute Bild des Schwarzwaldes drastisch verändern“, sagte der Vorsitzende Wilfried Geiger bei der Mitgliederversammlung der Privatwald-Betriebsgemeinschaft Gersbach (PBG) vor den Zuhörern im Bürgersaal. Dieses Szenario untermauerte Geiger in seiner Powerpoint-Präsentation mit Auszügen aus der wissenschaftlichen Arbeit von Professor Ulrich Kohnle, von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt. Der daraus resultierende notwendigen Waldumbau zog sich wie ein roter Faden durch die nachfolgenden Beiträge der Referenten.