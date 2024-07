Pax Christi in Rottenburg: Friedensbewegung fordert Anerkennung des Staates Palästina

Friedensbewegung in Rottenburg „Kriegslogik dominiert längst den politischen Diskurs“

Die internationale katholische Friedensbewegung Pax Christi in Rottenburg-Stuttgart ruft gemeinsam mit zahlreichen weiteren Organisationen unter dem Motto „Stoppt das Töten in der Ukraine – Für Waffenstillstand und Verhandlungen!“ für den zweiten Jahrestag des Krieges am 24. Februar zur Kundgebung in Stuttgart um 12 Uhr auf dem Schlossplatz auf.