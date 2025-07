1 Bereit zur Endmontage: der Pavillon, der noch den Dorfplatz in Hossingen zieren wird. Am Samstag soll darunter gefeiert werden. Foto: Stadt Meßstetten/Volker Bitzer Zum Dorffest steht der Hossinger Pavillon. Damit wird die Mitte des Ortes aufgewertet.







Rechtzeitig zum Dorfplatz-Fest am Samstag, 5. Juli, bekommt die Mitte Hossingens eine Aufwertung. Der in den Grundmaßen sechs auf sechs Meter große Pavillon wird dann stehen. Wie er in etwa aussehen wird, das sahen Ortschaftsräte und Vertreter der Stadtverwaltung beim ersten der Meßstetter Ortsbegänge in 2025.