So geht es bei der „Stoff-Truhe“ in Lahr weiter

1 Paul Rosowski hat die Lahrer „Stoff-Truhe“ seit 1994 geführt. Nun ist Anna Grundmann die neue Inhaberin und hat bereits konkrete Vorstellungen, wie es mit dem Textilgeschäft weitergehen soll. Foto: Piskadlo

Nachdem Paul Rosowski die Lahrer „Stoff-Truhe“ fast 30 Jahre lang geführt hat, ist nun Anna Grundmann die neue Chefin. Zwar steht neben einem Inhaber- auch ein Standortwechsel bevor, doch „Kunden sollen weiterhin bekommen, was sie gewohnt sind.“









Schon beim Betreten der „Stoff-Truhe“ am Lahrer Marktplatz merkt man: Es herrscht Aufbruchsstimmung. Mitarbeiter packen Waren in Kartons, große Textilrollen werden aus den Regalen geräumt. „Bis morgen früh soll hier alles leer sein“, erklärt Paul Rosowski am Donnerstagmorgen im Gespräch mit unserer Redaktion. Seit 1994 hat der 80-Jährige das Lahrer Geschäft geführt, nun geht er in den Ruhestand.