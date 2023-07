Das Gewehr, welches Paul Mauser im Jahr 1898 dem preußischen Militär zur Einführung vorlegte, stellte nicht weniger als ein Opus Magnum der Waffengeschichte dar.

Vor 125 Jahren setzte das Mauser Mod. 98 neue Standards, zementierte den Ruf seines Entwicklers als genialen Waffenkonstrukteur und bescherte seinem Unternehmen Weltruhm. Die Waffe war nicht nur singuläres Objekt, sondern begründete ein bis heute wachsendes Umfeld. Die Gewehrmodelle auf Basis des Systems 98 sind mittlerweile so zahlreich, dass selbst das berühmte British Museum sie nicht alle zeigen könnte – vom Museum im Schwedenbau ganz zu schweigen.

Stattdessen blickt das Museum/Archiv in diesem Jahr auf die Ursprünge dieser bedeutenden Erfindung zurück und beleuchtet die ersten Varianten des Systems. Die Waffenausstellung präsentiert bis Jahresende neue Exponate aus der Frühzeit des Modells. Bei den besonderen Stücken handelt es sich um Leihgaben aus der Waffensammlung von Hubert Buck aus Ertingen.

Die Gewehre durften auch getestet werden. Foto: Mauser

Weitere Einblicke in die Entwicklungsgeschichte des berühmten Gewehrs liefert der neue YouTube-Kanal des Museums/Archivs. Eine demnächst veröffentlichte Videoreihe zeichnet anhand seltener Versuchsmodelle die Entstehung des Mod. 98 nach. Außerdem gibt der neue Kanal kleine Einblicke in weniger bekannte Details aus der langen Geschichte des Unternehmens.

Die Integration von Mauser in die Rheinmetall-Group beendete die Herstellung von Mausergewehren in Oberndorf. Im Allgäu geht sie allerdings weiter. Unter dem Schirm von Blaser stellt die Mauser-Jagdwaffen GmbH in Isny moderne Interpretationen des alten Mod. 98 her. Im April brach das Social-Media-Team von Mauser nach Oberndorf auf, um sich im Museum/Archiv über die Ursprünge des berühmten Systems zu informieren. Am 15. Juni fand ein Gegenbesuch statt. Die Mitarbeiter von Mauser stellten dem Team die aktuelle Modellreihe und ihre Herstellung vor. Hierbei zeigte sich, dass Paul Mausers Meisterwerk selbst nach 125 Jahren noch immer aktuelle Anforderungen erfüllt.