Paul-Horn-Arena Zwei Impfzentren entstehen in Tübingen

Landrat Joachim Walter erkl ärte in der Medienkonferenz, dass alle kommunalen Landesverbände ein Impfkonzept vom Landkreis eingefordert hätten. Seit einiger Zeit gebe es ein Grobkonzept, wo geimpft wird. Pro Regierungsbezirk soll es zwei Impfzentren geben. In Tübingen werden das Kreisimpfzentrum sowie das Zentrale Impfzentrum in der Paul-Horn-Arena zusammengezogen. Dies bringe laut Michael Bamberg Synergieeffekte und spare Kosten ein. Landrat Walter erklärte, dass der Landkreis in Kooperation mit dem Uniklinikum und der Kreisärzteschaft die beiden Impfzentren für das Land betreiben wird.

Man habe zunächst überlegt, die Impfzentren in Gomaringen einzurichten, doch sei Gomaringen nicht zentral im Landkreis gelegen, daher sei man auf die Paul-Horn-Arena gekommen. Derzeit stehen die Planungen bereits und es werden diese Woche Aufträge vergeben, etwa an Messebauer. Das Uniklinikum wird für das medizinische Personal sorgen, das sieben Tage in der Woche von 6 bis 21 Uhr impfen wird. Die Stadt Tübingen wird die Halle zur Verfügung stellen, teilte Oberbürgermeister Boris Palmer mit. Zudem organisiert die Stadt einen stehenden und fließenden Verkehr an der Halle. Mit dem Land gebe es allerdings bislang noch keinen Vertrag für die Einrichtung des Kreisimpfzentrums und des Zentralen Impfzentrums. "Wir haben aber als Partner am Freitagabend den Beschluss gefasst, die Sache anzupacken", erklärte Gabriele Wallwiener als Vorsitzende der Kreisärzteschaft Tübingen.

Landrat Walter erklärte, dass man für den Bau von Kabinen, Trennwänden und Abschrankungen einen professionellen Messebauer benötigt. Da Kosten verursacht werden habe er den Sozialminister des Landes angerufen und gebeten, auch ohne expliziten Auftrag handeln zu dürfen, damit man abgesichert sei. Verwendet werden soll der Biontech-Corona Impfstoff, der auf Minus 70 Grad gekühlt werden muss. Kreisbrandmeister Marco Buess stellte die Planungen vor. 18 Impfstraßen sind in der Halle vorgesehen. Im Zentralen Impfzentrum sind es 1500 Patienten pro Tag, die in zwölf Impfstraßen geimpft werden sollen. Beim Kreisimpfzentrum kommen noch einmal 800 Patienten pro Tag dazu, sowie acht Impfstraßen. 128 Patienten sollen täglich pro Impflinie geimpft werden. Pro Station stehen sieben Minuten Zeit für den Patienten zur Verfügung, insgesamt wird mit einer Verweildauer von einer Stunde gerechnet.

Eine Stunde pro Patient Verweildauer muss eingeplant werden

A m Anfang steht eine Zugangskontrolle, die all jene abweist, die ohne Einladung und ohne Termin kommen. Danach werden die Patienten registriert, in einem Vortragsraum wird über die Corona-Impfung informiert, danach gibt es ein ärztliches Aufklärungsgespräch. Es wird geimpft, danach müssen die Patienten noch eine halbe Stunde in der Halle zur Beobachtung bleiben. Maximal 240 Personen werden gleichzeitig in der Halle sein, bei einem Tigers-Spiel sind es immer rund 3000 Menschen. Insgesamt werden 4330 Quadratmeter der Halle genutzt. Vor der Halle wird ein Zelt für die Zugangskontrolle aufgebaut. Da die Impflinien als Parcours eingerichtet sind, wird es wenig Kreuzungsverkehr geben.

Marco Buess betont, dass bei Notfällen sofort Notärzteteams parat stehen, die eingreifen können. Lisa Federle und Gabriele Wallwiener rufen nun all jene medizinisch geschulten Personen mit Zeit auf, sich zum Einsatz in den Impfzentren zu melden. Man brauche jeden, der helfen kann. Es werden auch Honorarkräfte gesucht, die nicht so viel Zeit einbringen können.

Landrat Joachim Walter erklärte, dass der Impfprozess später bei niedergelassenen Ärzten durchgeführt werden soll. Die Mitarbeiter der beiden Impfzentren sollen auch selbst geimpft werden. Dies geschieht in der Uniklinik. Zusätzlich zu den beiden Impfzentren werden auch mobile Impfteams unterwegs sein und Senioren impfen, etwa wenn diese zuhause leben und nicht mehr mobil sind.