An Bord des historischen Jugendstildampfers Hohentwiel feierten rund 140 Gäste bei der vierten Auflage von Smoke on the Water die Sommersonnenwende.

Es gab erlesene Zigarren, edle Tropfen und kulinarische Köstlichkeiten. Veranstalter dieser Genussfahrt war Paul Bugge Cigars aus Schwenningen.

Die fünfstündige Schifffahrt im Rahmen der „Leonel Taste of Excellence Tour 2025“ bescherte den Teilnehmern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz – darunter auch einige Zigarrenclubs – eine willkommene Auszeit vom Alltag.

Umgeben von poliertem Messing und Salons aus Mahagoni- und Kirschbaumholz, lebte das Flair vergangener Zeiten wieder auf und begeisterte sowohl Zigarrenliebhaber als auch Feinschmecker und Nostalgiefans, heißt es in einer Pressemitteilung.

Reinhold Schober (von links), Markus Nefzger und Norbert Höldke freuen sich über die gelungene Veranstaltung. Foto: Paul Bugge Cigars

„Es war eine super Veranstaltung mit toller Stimmung und fantastischem Wetter“, zog Norbert Höldke, Geschäftsführer von Paul Bugge Cigars, eine positive Bilanz. Unterstützt worden war er von Sales Manager Markus Nefzger, dem „Smoke on the Water“ von Anfang an ein Herzensanliegen war, Sylvana Neumaier, Zigarrenberaterin bei Paul Bugge Cigars, und Reinhold Schober als Fachhandelspartner vor Ort.

Besonderes Menü

Nicht wenige Gäste waren bereits am Freitagabend nach Lindau gereist, wo am gleichen Wochenende die größte Segelregatta am Bodensee maritime Stimmung verbreitete. Weniger sportlich, dafür aber höchst genussvoll, ging es an Bord der 1913 in Dienst gestellten Hohentwiel zu. Ein leckeres Fünf-Gang-Schlemmermenü mit Avocado-Lachstartar, zart geschmortem Rindfleisch, Spargel-Risotto, Schokoladentarte und einer Käseauswahl sorgte für kulinarische Highlights, ein Tasting-Paket von Leonel Cigars für feinsten Zigarrengenuss.

Handwerkskunst

Diese Zigarren werden von dem Schwenninger Familienunternehmen mit Sitz im Spittelbronner Weg in enger Zusammenarbeit mit Partnermanufakturen in Nicaragua und der Dominikanischen Republik selbst produziert. Leidenschaft und Handwerkskunst stecken auch in den edlen Rumkreationen von El Ron del Artesano, die Sebastian Lauinger den interessierten Gästen präsentierte.

Küchenmeister Franz Keller (links) wird von Markus Nefzger begrüßt. Foto: Paul Bugge Cigars

Einer, der hochwertigen, naturbelassenen Genuss besonders zu schätzen weiß, ist der Küchenmeister und ehemalige Sternekoch Franz Keller. Vielen dürfte er zudem durch seine Auftritte in Tim Mälzers Kochshow „Kitchen Impossible“ bekannt sein. Keller ist ein Fan von Leonel Cigars und war zum ersten Mal bei Smoke on the Water dabei. Im Kreis gleichgesinnter Aficionados hatte er sichtlich Spaß.

Bestens unterhalten wurden die Gäste von der Akustikband All Right Guys. Mit Blues, Rock, Folk und Balladen boten die drei Musiker ein abwechslungsreiches Programm. Gefilmt wurde das fünfstündige Event von einem Kamerateam von smokersnews.tv.