1 Heinrich Götz verzichtet auf eine Bewerbung für eine dritte Amtszeit als Haigerlocher Bürgermeister, derzeit hält er sich in Noyal-sur-Vilaine auf. Foto: Becker

Amtsinhaber Heinrich Götz wird nach zwei Wahlperioden nicht mehr für das Amt des Bürgermeisters kandidieren. Das gab er am Freitag in einer Presseerklärung bekannt.















Link kopiert

Haigerloch - Mit der Bürgermeister-Wahl im Oktober wird sich Bürgermeister Götz nach 16 ereignisreichen Jahren von seinem Amt zurückziehen und nicht erneut kandidieren. Dies verkündete er aus dem fernen Noyal-sur-Vilaine in Frankreich. Dort weilt der Bürgermeister derzeit zusammen mit einer 50-köpfigen Delegation aus Haigerloch, um das 50-jährige Bestehen der Städtefreundschaft zu feiern.

Neu gewonnene Freiräume ausprobieren

Diese Entscheidung falle ihm nicht leicht, gibt er offen zu, da er sich nach wie vor mit viel Herzblut der Bürgerschaft und der Stadt verbunden fühle. Er hätte noch viele Ideen für eine dritte Amtszeit gehabt und es gehe ihm auch gesundheitlich sehr gut, betont er, aber nun möchte er mehr Zeit für seine Familie haben, die viele Jahre lang zurückstehen musste. Er werde den neu gewonnenen Freiraum nutzen, um Neues zu entdecken und auszuprobieren.

Zudem schätze er die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt sehr, insbesondere sein Verwaltungsteam. Es habe ihn kompetent durch zwei Amtszeiten hindurch begleitet hat und er habe sich auf es stets verlassen können.

Lösungen für viele Herausforderungen gefunden

Gemeinsam mit diesem Team, sowie den Stadträtinnen und Stadträten, als auch den Ortschaftsverwaltungen sei es ihm gelungen, konstruktive Lösungen für die unterschiedlichsten Herausforderungen zu finden und Vieles erfolgreich umzusetzen, um Haigerloch voranzubringen. Als Beispiele nennt Götz die Ansiedlung der Firma Alukon im jüngsten Gewerbegebiet der Stadt ("Lichtäcker"), den Breitbandausbau, die Sanierung des städtischen Freibades, Investitionen in die Modernisierung der Feuerwehr oder den Anstoß des Neubaus einer Kindertagesstätte in Weildorf zur Sicherstellung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zuversichtlich stimmt Bürgermeister Heinrich Götz auch das vorbildliche ehrenamtliche Engagement zahlreicher Mitbürgerinnen und Mitbürger in Vereinen, Verbänden und Institutionen vor Ort. Ihnen gelte sein ganz besonderer Dank, denn sie würden aktiv dazu beitragen, dass Haigerloch weiterhin eine lebens- und liebenswerte Stadt bleibt.

Weiter die Entwicklung der Stadt beobachten

Mit großem Interesse will er auch zukünftig die Entwicklung der Stadt beobachten. Götz wünscht sich nun einen fairen Wahlkampf, in dem die Bewerberinnen und Bewerber ihre Stärken und Konzepte aufzeigen können und in welchem das Wohl der gesamten Stadt mitsamt aller ihrer Menschen im Mittelpunkt steht. Den Wechsel an der Rathausspitze werde er gut vorbereiten und unterstützen, versichert der Haigerloch Bürgermeister und hofft darauf, dass sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin mit eben solcher Freude und Ausdauer ans Werk gehen wird, wie er dies vor 16 Jahren getan habe.

Info:

Heinrich Götz, zuvor als Rechtsanwalt tätig, war am 22. Oktober 2006 im zweiten Wahlgang zum Bürgermeister von Haigerloch gewählt worden. Der Nürtinger holte damals 54,1 Prozent der Stimmen und münzte seinen Rückstand im ersten Wahlgang in einen Sieg um. Bei der nächsten Bürgermeisterwahl am 9. November 2014 schaffte er den Sieg gleich im ersten Wahlgang – mit 54,06 Prozent und einem nahezu identischen Ergebnis wie acht Jahre zuvor.

0