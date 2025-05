1 Hans Joachim Lippus war 14 Jahre lang Bürgermeister von Dautmergen. Nun tritt er zurück. Foto: Archiv/Marschal Zwei Jahre vor dem Ende seiner zweiten Wahlperiode sieht sich der ehrenamtliche Schultes zum Rücktritt gezwungen – durch eine „heimtückische Krankheit“.







Der ehrenamtliche Bürgermeister von Dautmergen Hans Joachim Lippus legt sein Amt zum 31. August nieder. In einem Anschreiben an die Gemeinderäte, die rund 450 Dautmerger Einwohner– und ausdrücklich an die Kinder und Jugendlichen – hat er seine Entscheidung am Donnerstag mitgeteilt.