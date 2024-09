Paukenschlag in Burladingen: Corinna Egle wird Hausens Ortsvorsteherin

Paukenschlag in Burladingen

1 Erwin Staiger (Mitte) gratuliert seiner designierten Nachfolgerin Corinna Egle und Bürgermeister Davide Licht (links) hatte zuvor kleine Geschenke an alle Ortschaftsräte verteilt. Foto: Rapthel-Kieser

Es war wochenlang das am besten gehütete Geheimnis in der Fehlastadt. Wer würde in Hausen die Nachfolge von Ortsvorsteher Erwin Staiger antreten, der angekündigt hatte, sich endgültig vom Ratstisch zurückzuziehen? Jetzt steht fest: Es ist Corinna Egle.









Einstimmig wurde nicht nur die künftige Rathauschefin Corinna Egle, die – wie alle Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher und ihre Stellvertreter vom Gemeinderat der Gesamtstadt noch bestätigt werden müssen – in ihr neues Amt gewählt. Auch bei den Stellvertretern Annette Riehle und Jürgen Wuhrer waren sich die frisch vereidigten Ortschaftsräte einig. Allesamt erhielten elf Stimmen. Marius Laile fehlte in der ersten Sitzung des zwölfköpfigen Gremiums und wird in der nächsten Sitzung vereidigt.