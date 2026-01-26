Reaktion auf schwachen Start: FC Basel entlässt Cheftrainer Ludovic Magnin

1 Schluss in Basel: Ludovic Magnin und der FCB gehen getrennte Wege. Foto: Tom Weller/dpa Der FC Basel hat Cheftrainer Ludovic Magnin nach einem enttäuschenden Start ins neue Jahr freigestellt. Zudem wird Nachwuchsspieler Arlet Junior Zé an Midtjylland verliehen.







Link kopiert



Der FC Basel 1893 hat auf die zuletzt ausbleibenden sportlichen Fortschritte reagiert und sich von Cheftrainer Ludovic Magnin getrennt. Nach einer intensiven Wintervorbereitung blieb die erhoffte Trendwende aus, sodass sich die Clubführung zu einem Trainerwechsel entschied. Über die Nachfolgeregelung will der Verein zeitnah informieren. Ausschlaggebend für die Entscheidung waren die durchwachsenen Leistungen gegen Ende des vergangenen Jahres sowie ein schwacher Start ins neue Jahr. Sportdirektor Daniel Stucki erklärte, dass die Mannschaft zuletzt nicht mehr die nötige Konstanz gezeigt habe, um die ambitionierten Ziele des Vereins zu erreichen. „Die ersten drei Spiele im neuen Jahr, darunter das Unentschieden zuhause gegen den FC Sion, sowie vor allem der ungenügende Auftritt auswärts in Salzburg entsprachen nicht unseren Erwartungen. Die erhoffte Trendwende blieb trotz guter Vorbereitung aus“, so Stucki. Zwar seien weiterhin sportliche Ziele erreichbar, dennoch habe man sich zu diesem Schritt entschlossen. Ludovic Magnin zeigte sich zum Abschied dankbar: „Ich möchte mich beim FC Basel herzlich für ein trotz allem tolles halbes Jahr bedanken. Ich durfte spüren, was dieser Club der Stadt und den Menschen bedeutet. Natürlich fällt mir der Abschied schwer.“ Er wünsche der Mannschaft, dem Trainerstab und dem gesamten Verein für den weiteren Saisonverlauf nur das Beste.