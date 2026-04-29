Paukenschlag im Rat: Gemeinderat Balingen lehnt Lärmaktionsplan ab – was nun?

Ein Dilemma: Der Gemeinderat hat gegen die Pläne des Lärmaktionsplans gestimmt. Die Kommune ist aber gesetzlich dazu verpflichtet.

Damit hat die Stadtverwaltung um Balingens Oberbürgermeister Dirk Abel sicher nicht gerechnet. Zur Abstimmung stand in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend der Lärmaktionsplan, einschließlich der von der Verwaltung vorgeschlagenen Modifikationen und Abwägungen. Eigentlich sollte dieser Beschluss reine Formsache sein, da die Kommunen gesetzlich ohnehin dazu verpflichtet sind, einen Lärmaktionsplan zu erstellen und aktuell zu halten. Es kam aber anders: Das Gremium stimmte mehrheitlich dagegen.​

Vorab ist festzuhalten: Das Gros des Gremiums stellt gar nicht die Sinnhaftigkeit infrage, dass die Bürger vor Lärm geschützt werden müssen. Allerdings stehen nach wie vor die Methodik der Lärmberechnung sowie daraus resultierende Temporeduzierungen teils stark in der Kritik.

Vier Ortschaftsräte stimmten vorab gegen den Lärmaktionsplan. Die Ortsvorsteher von Engstlatt, Frommern, Streichen und Weilstetten erklärten am Dienstagabend ihre Motive für die ablehnende Haltung.

Während Stephan Reuß (Frommern) und Wolfgang Schneider (Weilstetten) größtenteils auf die geplanten Temporeduzierungen in ihren jeweiligen Ortschaften sowie die fragliche Sinnhaftigkeit von Flüsterasphalt eingingen, sorgte sich Streichens Ortsvorsteher Rüdiger Haasis vor allem darum, dass der kleine Ortsteil noch mehr abgehängt werden könnte.

Abel appelliert an den Rat

„Bleiben denn die ÖPNV-Verbindungen aufgrund der vielen geplanten Geschwindigkeitsreduzierungen überhaupt in der bisherigen Form bestehen?“, fragte er in die Runde. Wolfgang Hallabrin (Freie Wähler) teilte diese Sorge und wollte ebenfalls von der Verwaltung wissen, ob die Verbindungen dann noch erfüllt werden können. Bürgermeister Ermilio Verrengia musste eingestehen, dass die Antwort auf diese Frage noch nicht gegeben werden kann. „Wir befinden uns aber im intensiven Austausch unter anderem mit der Firma Maas Reisen, die die Linien unter anderem bedient.“ Baudezernent Michael Wagner ergänzte: „Sollten die Geschwindigkeitsvorgaben zu Problemen führen, sind mögliche Änderungen noch denkbar.“

Engstlatts Ortsvorsteher Klaus Jetter störte sich vor allem daran, dass auf der Ortsdurchfahrt zeitnah Tempo 40 gelten soll, hingegen die gewünschte Ertüchtigung beziehungsweise der Neubau bestehender Lärmschutzwände an der Bundesstraße 27 als mittelfristige Maßnahme geführt wird – die Umsetzung könnte also erst in fünf Jahren erfolgen.

OB Abel nahm den Punkt gerne auf und versprach, diesen im nächsten Gespräch mit dem Regierungspräsidium Tübingen noch mal einzubringen. Generell betonte er aber auch, dass es sich beim Lärmaktionsplan um eine gesetzliche Verpflichtung handelt. „Wir haben die Frist bereits überschritten, und wenn der Gemeinderat den Beschluss ablehnt, könnten wir seitens des RP ordentlich Druck bekommen“, schickte der OB voraus – ohne zu ahnen, dass genau dieses Szenario nun eingetreten ist.

Zwölf Gegenstimmen

Vor der Abstimmung schickte Dietmar Foth (FDP) bereits voraus, dass sich seine Fraktion enthalten werde. „Wir haben hier keinerlei Wahlfreiheit, lediglich das Instrument der Temporeduzierung ist finanziell realisierbar.“ Stephan Reuß pflichtete ihm bei und stellte infrage, wieso überhaupt der Gemeinderat darüber entscheiden solle, wenn es sich doch ohnehin um ein bindendes Verwaltungsgesetz handelt. Am Ende lehnte das Gremium bei zwölf Nein-Stimmen, zehn Ja-Stimmen und zehn Enthaltungen den Beschluss ab. Abel sprach von einer gesetzlich „schwierigen Entscheidung“ und war alles andere als erfreut.

In einem Statement der Verwaltung einen Tag nach dem Paukenschlag heißt es: „Nach der Ablehnung des Lärmaktionsplans im Gemeinderat werden wir die von den Ortschaftsräten und im Gemeinderat vorgebrachten Einwände gründlich prüfen und gegebenenfalls in Abwägungsentscheidungen einfließen lassen.“

Und weiter: „Wo es gewünscht wurde, werden wir dem Gremium tiefergehende Informationen – beispielsweise im Falle der Auswirkungen auf den ÖPNV – zur Verfügung stellen. Nach erfolgter Prüfung werden wir den Lärmaktionsplan noch einmal in den Gemeinderat bringen. Wir verfolgen das Ziel einer konstruktiven und sachorientierten gemeinsamen Lösung im Gemeinderat im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.“

Das bedeutet aber auch: Vorerst sind alle aus dem Lärmaktionsplan hervorgehenden Maßnahmen auf Eis gelegt.