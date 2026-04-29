Paukenschlag im Rat: Gemeinderat Balingen lehnt Lärmaktionsplan ab – was nun?

Ein Dilemma: Der Gemeinderat hat gegen die Pläne des Lärmaktionsplans gestimmt. Die Kommune ist aber gesetzlich dazu verpflichtet.
Damit hat die Stadtverwaltung um Balingens Oberbürgermeister Dirk Abel sicher nicht gerechnet. Zur Abstimmung stand in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend der Lärmaktionsplan, einschließlich der von der Verwaltung vorgeschlagenen Modifikationen und Abwägungen. Eigentlich sollte dieser Beschluss reine Formsache sein, da die Kommunen gesetzlich ohnehin dazu verpflichtet sind, einen Lärmaktionsplan zu erstellen und aktuell zu halten. Es kam aber anders: Das Gremium stimmte mehrheitlich dagegen.