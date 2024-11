Der 14. Februar 2025 und die Festhalle Haiterbach werden wohl in die Geschichte eingehen, zumindest in die der CDU Calw. Nach 30 Jahren werden die Christdemokraten nämlich einen neuen Kreisvorsitzenden wählen.

Der Amtsinhaber, Staatssekretär Thomas Blenke, wird nach drei Jahrzehnten an der Kreisspitze sein Amt zur Verfügung stellen. Auch das Landtagsmandat, das er seit 2001 innehat, wird er planmäßig im März 2026 abgeben und nicht erneut bei der nächsten Landtagswahl kandidieren.

Das gab der CDU Kreisverband Calw am Mittwochvormittag in einer Mitteilung bekannt.

Neuer Kandidat

An jenem 14. Februar 2025 werden also die Mitglieder der CDU im Kreis Calw auf dem turnusgemäßen Kreisparteitag nicht nur aufgefordert sein, einen neuen Kreisvorstand samt Vorsitzenden neu zu wählen, sondern bereits davor auf einer Wahlkreismitgliederversammlung einen Kandidaten für die Landtagswahl sowie eine Person für die Zweitkandidatur. Diese Formalitäten beschloss der Kreisvorstand auf seiner jüngsten Sitzung.

Thomas Blenke gab seinen selbstständigen Rückzug im Rahmen einer Kreisvorstandssitzung im Löwen in Oberhaugstett bekannt. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere sieht er die Kreis-CDU optimal für einen personellen Neuanfang gerüstet.

Blenke: „Nach schwierigen Zeiten sind wir als CDU wieder im Aufwind. Jetzt, wo wir die Partei erneuert haben und mit Manuel Hagel als Landesvorsitzenden bestens für die Zukunft aufgestellt sind, will ich auch auf Kreisebene eine personelle Erneuerung ermöglichen. Mir war es immer wichtig, selbst den Wechsel einzuleiten. Ich gehe zufrieden mit Blick auf das Erreichte, geordnet und geklärt mit mir selbst. Ich danke allen Mitgliedern der Kreisvorstände aus den letzten 30 Jahren für die gute Zusammenarbeit, die Unterstützung und das großartige Engagement“, so Blenke. „Ich werde weiterhin mit meiner Kompetenz einen Beitrag dazu leisten, das Profil meiner CDU als Partei der Inneren Sicherheit zu schärfen“, sagte der Staatssekretär im Innenministerium.

„Einer der Architekten der Innen- und Blaulichtpolitik im Land“

Für den Kreisverband dankte der stellvertretende Kreisvorsitzende und Zweitkandidat Carl Christian Hirsch: „Thomas Blenke hat die CDU und die Politik in der Region in den letzten Jahren maßgeblich geprägt. Als Mensch danke ich ihm für den allzeit guten Rat, das Vertrauen und die Unterstützung. Als Innenpolitiker ist er einer der Architekten der Innen- und Blaulichtpolitik im Land. Wir setzen weiterhin mit ihm als Staatssekretär auf seine große innenpolitische Kompetenz. Ich habe großen Respekt vor diesem Schritt und der Weitsicht, die uns als Kreisverband frischen Wind und neue Ideen ermöglichen. Seine Entscheidung unterstützt den Prozess zukunftsorientierter Neuaufstellung, den auch die Landes- und Bundespartei durchlebt.“

In diversen Funktionen tätig

Thomas Blenke aus Gechingen ist seit 2001 direkt gewählter Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Calw. Der Jurist übernahm 1995 den Kreisvorsitz der CDU. Blenke war über viele Jahre in diversen Funktionen in Partei und Landtagsfraktion tätig und hier vor allem für die Innenpolitik zuständig, so insbesondere als stellvertretender Fraktionsvorsitzender sowie als Vorsitzender der Konferenz der Innenpolitischen Sprecher von CDU und CSU in Bund, Ländern und Europa.

Im Sommer 2023 erfolgte die Ernennung zum Politischen Staatssekretär im Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg.