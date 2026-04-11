Paukenschlag für die Panthers: Nach Formalfehler nun doch ein Entscheidungsspiel

Den Black Forest Panthers wurde ihr Sieg in Karlsruhe – und damit der Einzug ins Finale – nachträglich aberkannt. Nun kommt es am Sonntag (17 Uhr) doch zu Spiel 3 gegen die Wizards.
Was eigentlich einer der schönsten und erfolgreichsten Tage der jüngeren Geschichte war, könnte sich für die Black Forest Panthers als einer der bittersten herausstellen. Aufgrund eines Formalfehlers wird das zweite Spiel der Halbfinalserie in Karlsruhe nachträglich mit 20:0 für die College Wizards gewertet. „Die letzten Stunden waren für uns – und vor allem für das Team – alles andere als einfach. Wir haben dieses Spiel auf dem Feld gewonnen und die Mannschaft hat einen tollen Job gemacht! Wir alle haben es gesehen“, wird Geschäftsführer Diego Santos in einer Vereinsmitteilung zitiert. „Die jetzige Situation empfinden wir aus sportlicher Sicht als sehr unglücklich. Dennoch gilt: Über mögliche Absichten oder Schuldzuweisungen zu sprechen, bringt uns nicht weiter. Die getroffene Entscheidung akzeptieren wir und richten unseren Fokus klar nach vorne.“