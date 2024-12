Paukenschlag beim Volleyball-Meister: Kim Renkema und Allianz MTV Stuttgart trennen sich

Aufstand im Turnen Missstände am Kunstturnforum Stuttgart – warum Ex-Athletinnen massiv anklagen

Psychischer Druck, Wettkämpfe trotz schweren Verletzungen, Ignorieren von Essstörungen – gehört all das zum Trainingsalltag am Kunstturnforum Stuttgart? Zahlreiche frühere Turnerinnen prangern die Zustände an. Wie geht es nun weiter?