1 Jan Dehner ist nicht mehr Trainer des TSV Frommern. Das Spiel gegen Seedorf am Samstag war sein letztes bei den Schwarz-Gelben. Foto: Kara

Überraschende Nachricht am Dienstagabend: Landesligist TSV Frommern hat den Vertrag mit seinem Cheftrainer Jan Dehner aufgelöst. Das sind die Hintergründe.









Das kommt überraschend: Am Samstag hatte der TSV Frommern dank einer guten Leistung noch ein 2:2-Unentschieden gegen den SV Seedorf errungen und überwintert mit 17 Punkten auf einem Nichtabstiegsplatz. Am Dienstagabend wurde aber bekannt, dass Jan Dehner die Mannschaft in der Rückrunde nicht mehr trainieren wird.