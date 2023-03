1 Jan Dehner ist nicht mehr länger Trainer des FC Hechingen. Foto: Kara

Überraschende Entscheidung beim FC Hechingen: Jan Dehner ist von seinem Amt zurück getreten – der Verein hätte den Cheftrainer aber ohnehin von seinen Aufgaben entbunden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Paukenschlag beim FC Hechingen. Der sich aktuell auf dem 9. Platz befindende Bezirksligist steht plötzlich ohne seinen Cheftrainer da. Wie Jan Dehner gegenüber unserer Redaktion am Dienstag mitteilte, wird er von seinem Amt zurück treten.

Verein bespricht sich

Hintergrund der Entscheidung ist eine außerordentliche Vorstandssitzung, die am Montagabend stattgefunden hatte. Dabei wurde die Frage thematisiert, ob Dehner sein Amt weiterhin ausüben darf oder nicht. Ergebnis der Sitzung: Der Verein hätte sich ohnehin mit sofortiger Wirkung von seinem Trainer getrennt.

Eigentlich zugesagt

Für den Coach war aber unabhängig von der Entscheidung klar, dass es für ihn nicht beim FCH weitergehen wird. „Ich habe vor sechs Wochen meinen Vertrag mündlich verlängert. Sportvorstand Matthias Zahn hatte mir erklärt, dass der Verein mit mir weiterarbeiten möchte.“

Dehner enttäuscht

Die nun vollzogene Kehrtwende bezeichnet Dehner als „Vertrauensbruch“. Er erläutert: „Auf dieser Basis möchte und kann ich nicht mit einem Verein zusammen arbeiten. Ich finde das sehr grenzwertig und fühle mich stark hintergangen.“

Zuletzt zwei Niederlagen

Dehners letzte Partie war damit die 1:2-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den FC Grosselfingen. Zuvor hatten die Hechinger auch schon gegen den TSV Benzingen mit 1:2 verloren. „Ich kenne den Tabellenplatz natürlich und weiß auch, dass ich meinen Teil dazu beitrage. Aber es gibt auch diverse andere Gründe, die auch der Verein kennt“, so Dehner.

Schon lange im Verein

Er hatte das Amt im September 2021 angetreten und war der Nachfolger von Stefan Ermantraut – bereits zuvor unterstützte er diesen als spielender Co-Trainer. „Die Zusammenarbeit bisher lief sehr gut und ich halte das nach wie vor für ein spannendes Projekt. Aber gerade weil man sich schon lange kennt, bin ich von der Art und Weise sehr enttäuscht.“

Es geht nach Bisingen

Dehner fügt noch hinzu: „Wenn man vor sechs Wochen noch weitermachen will und sich nun umentscheidet, das hat für mich nichts mit Werten zu tun.“ Am kommenden Wochenende gastiert der FCH beim FV Bisingen – es wartet also eine schwierige Aufgabe.