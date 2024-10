Der FC 08 Villingen zieht die Reißleine und stellt Cheftrainer Mario Klotz frei. Das gab der Regionalligist am Montagabend bekannt. In einer Stellungnahme äußern sich die Verantwortlichen zu den Hintergründen und einer neuen Trainerlösung.

Der FC 08 Villingen stellt nach intensiven Beratungen und trotz der großen Erfolge in der Vorsaison Cheftrainer Mario Klotz frei. Diese Entscheidung erfolgt nach einer gründlichen Analyse der aktuellen sportlichen Situation.

„Die Entscheidung fiel uns sehr schwer, da Mario Klotz mit seiner Arbeit maßgeblich zum langersehnten Aufstieg in die Regionalliga beigetragen hat“, sagt FC 08-Präsident Dieter W. Haller.

Das sagt der 08-Präsident

„Wir bedanken uns bei Mario Klotz für sein großes Engagement und die Erfolge, die er mit seinem Team erreicht hat. Wir wünschen ihm für seine sportliche, berufliche und persönliche Zukunft alles Gute“, betont Haller.

„Die Ergebnisse der vergangenen Wochen und auch vor allem das Spiel in Steinbach haben gezeigt, dass wir einen neuen Impuls benötigen, um unsere sportlichen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren“, erklärt der Geschäftsführer des FC 08 Villingen, Marcel Yahyaijan.

Die Arbeit von Mario Klotz beim FC 08

Mario Klotz übernahm das Amt des FC 08-Cheftrainers im Januar 2024. Unter seiner Leitung erreichte der FC 08 Villingen den Aufstieg in die Regionalliga Südwest und den SBFV- Pokalspiel sowie damit den Einzug in die 1. Runde des DFB-Pokals. Nach einem vielversprechenden Auftakt in die Saison tat sich die Regionalligamannschaft allerdings zuletzt schwer und rutschte nach einer Ergebnis-Krise auf den vorletzten Tabellenplatz ab.

Die Trainernachfolge

„Wir werden versuchen, zeitnah einen neuen Trainer zu präsentieren. Jedoch werden wir keinen Schnellschuss machen, sondern mit Bedacht und durchdacht an die Sache herangehen“, betont Geschäftsführer Marcel Yahyaijan. „Das Ziel bleibt, die Mannschaft zu stabilisieren und in den nächsten Spielen die Trendwende einzuleiten“, so Yahyaijan weiter.

Das abschließende Statement von Mario Klotz

„Ich möchte mich für die gemeinsame Zeit, welche insbesondere durch die Erfolge der letzten Saison wie dem Aufstieg sowie Pokalsieg geprägt waren, bei der Mannschaft, dem Trainerteam, dem Team um das Team, den Verantwortlichen, allen Mitarbeitern und Ehrenamtlichen sowie 08-Anhängern bedanken. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir den Klassenerhalt in der Regionalliga gemeinsam geschafft hätten. Die jetzige Entscheidung der Vereinsführung gilt es jedoch zu respektieren. Ich wünsche der Mannschaft und dem Verein für die Zukunft alles Gute und hoffe, dass die gemeinsamen Ziele erreicht werden“, sagt Mario Klotz.

Weitere Informationen zur Trainersuche und wer die nächsten Tage das Training übernimmt, wird der Verein sehr zeitnah bekanntgeben.