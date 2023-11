Beim FC 08 Villingen kehrt in der Vorstandschaft keine Ruhe ein: Wie der Verein bekannt gibt, sieht sich Vorstand Andreas Flöß auf unbestimmte Zeit zurück. Die Nullachter verlieren damit auch eine wichtige Stütze für die Aufgaben in der Infrastruktur des Stadions.

Als wichtigste Meilensteine seiner Vorstandschaft nennt Andreas Flöß den Umbau der MS Technologie-Arena zu einem nahezu Regionalliga-tauglichen Stadion sowie den Umbau der Haupttribüne mit der VIP-Loge. „Der Kabinentrakt ist erneuert, die neue Gaststätte in Betrieb und die Räumlichkeiten für die Geschäftsstelle und die Pressekonferenzen sind fix und fertig“, wird Andreas Flöß in der Mitteilung zitiert.

Er schaue dabei auch noch einmal auf die großen Spiele in der Vergangenheit zurück, bei denen er als Veranstaltungsleiter für den Verein aktiv war. „Gerne hätten wir auch gegen Liverpool das Stadion für Besucher geöffnet, aber wir haben es so genommen, wie es der Vermarkter wollte“, lässt Flöß in der Mitteilung noch einmal rekapitulieren. Andreas Flöß, der sich nach Angaben des Vereins aus dem operativen Geschäft zurückzieht, sieht den Verein als „Glücksfall für die Region und als Aushängeschild in der regionalen Fußballlandschaft“.

Meinungsverschiedenheiten seien nicht der Grund

„Wir als Verein bedauern diesen Schritt“, heißt es vonseiten des FC 08-Pressesprechers Alexander Rieckhoff. „Es ist großartig, was Andreas für den Verein bisher geleistet hat. Auch dank ihm haben wir das schönste und modernste Stadion der Oberliga mit Strukturen, die für diese Spielklasse keine Selbstverständlichkeit sind. Und natürlich hoffen wir alle, dass Andreas dem Verein trotzdem erhalten bleibt“, so der FC 08-Pressesprecher weiter.

Andreas Flöß betont, dass seine Entscheidung nichts mit den zuletzt im Vorstand aufgetretenen Meinungsverschiedenheiten oder zuletzt zitierten Presseberichten zu tun habe. In der Mitteilung wird vielmehr davon gesprochen, sich er als Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler in Villingen-Schwenningen „nun voll und ganz auf den Wahlkampf für die Kommunalwahl 2024 konzentrieren“ könne.

Schlagabtausch bei Hauptversammlung

Intern war aufgrund der Meinungsverschiedenheiten mit dem Sportvorstand Denis Stogiannidis immer wieder der Rückzug von Andreas Flöß und auch seinem Kompagnon Armin Distel gemunkelt worden. Bei der jüngsten Hauptversammlung kam es deshalb zu einem offenen Schlagabtausch. Hierbei hatte Flöß auch anklingeln lassen, sich über eine weitere Kandidatur Gedanken zu machen. Er ließ sich trotz der Querelen als Vorstand wiederwählen. Die anschließend einstimme Wahl scheint nun aber obsolet.

Da Andreas Flöß sein Amt wenigstens bis zur nächsten Hauptversammlung ruhen lässt, ist eine Nachbesetzung im FC 08-Vorstand nach Angaben des Vereins nicht notwendig. Der Vorstand des FC 08 sei mit den verbleibenden drei Vorstandsmitgliedern beschluss- und handlungsfähig.