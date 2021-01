Paukenschlag bei den Panthers Schwenningen trennt sich von Shaun Willett

Shaun Willett konnte in der laufenden Saison in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA insgesamt elf Einsätze verbuchen. Mit durchschnittlich 18,3 Punkten und 9,5 Rebounds erzielte er teaminterne Topwerte in knapp 32 Minuten Spielzeit.

Die wiha Panthers Schwenningen bedanken sich bei Shaun Willett für seinen Einsatz und wünschen ihm für den weiteren Lebensweg alles Gute.

Die Suche nach einem neuen Spieler ist bereits in vollem Gange. Die Verantwortlichen der wiha Panthers hoffen darauf, bereits zeitnah eine Neuverpflichtung vermelden zu können. Vielleicht schon an diesem Wochenende.

Übrigens: Bezogen auf die umstrittene letzte Szene gegen Trier, in der die Panthers beim Stand von 72:74 den Zwei-Punkte-Korb von Willett nicht mehr anerkannt bekommen hatten, zollte Alen Velcic den Unparteiischen sogar Respekt: "Sie haben kurz und prägnant entschieden. Dieses Verhalten der Schiedsrichter in dieser Situation war in Ordnung. Wir müssen es akzeptieren, auch wenn wir dadurch nicht die Verlängerung erreicht haben."