Patzig, unzuverlässig und am Rauchen: So schlecht benehmen sich Busfahrer in und um Wildberg

So schlecht benehmen sich Busfahrer in und um Wildberg

1 Ein besonderes Ärgernis, das wenig Vertrauen in die Linie 759 schafft: Sobald der letzte Fahrgast so wie hier in Gültlingen ausgestiegen ist, wendet der Bus mitten auf der Straße und fährt die restlichen Haltestellen bis zu Endstation in Wildberg nicht mehr an. Foto: Geideck

Während der Fahrt rauchende Busfahrer, die zum Zigaretten holen anhalten – was in den Linien in und um Wildberg, ist mitunter völlig absurd. Nun ergreifen weitere gefrustete Eltern das Wort. Und auch beim Landratsamt reißt der Geduldsfaden immer mehr.









„Wo bleibt der Aufschrei?“, fragte der frühere Wildberger Kämmerer Eberhard Fiedler in einem Leserbrief zu den Zuständen, die in den Buslinien in und um Wildberg herrschen. „Hier kommt der Aufschrei“, schreiben nun die beiden Wildberger Mütter Nadine Liedemann und Andrea Aye in einem Brief an unsere Redaktion.