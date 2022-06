8 Immer schön mit der Ruhe: Patti Smith in Stuttgart Foto: LG/Ferdinando Iannone

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Die amerikanische Sängerin Patti Smith hat auf der Freilichtbühne am Stuttgarter Killesberg begeistert. Die Musikerin ist mittlerweile 75 Jahre alt, was bei einem feinen Konzert auch zu ein paar launigen Momenten führt.















Link kopiert

Ihr Lied „Redondo Beach“ singt Patti Smith gleich als erstes am Montagabend in Stuttgarts nach wie vor schönster Konzertarena, der Freilichtbühne auf dem Killesberg. So wie sie dies auch bei ihrem letzten Stuttgarter Auftritt tat, 2014 an gleicher Stelle. So wie sie „Redondo Beach“ als eines der ersten Lieder auch bei ihrem letzten Konzert in der Region hier präsentierte, 2015 beim Zeltspektakel in Winterbach. So wie sie es auch bei ihren Deutschlandtourneen 2007, 2005, 2002 und 1996 als eines der ersten Stücke der Abende sang. Und so wie sie es auch zum Beispiel bei der Rockpalast-Nacht 1979 in der Essener Grugahalle tat. Woraus man mühelos schließen darf, dass die amerikanische Songwriterin dieses Lied einerseits anscheinend sehr gerne an den Anfang ihrer Konzertabende setzt, und dass es andererseits offenbar schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat.