Die wundersame Befreiung des Apostels Petrus von seinen Kerkerketten war der thematische Mittelpunkt der Patroziniumsfeier in der Katholischen Kirche in Rust, die dem Schutzheiligen Petrus gewidmet ist.

Die Messfeier wurde von Pfarrer Josef Rösch, Leiter der Seelsorgeeinheit Rust, zelebriert. Sonja Kohler-Bellemare (Apostelgeschichte) und Andreas Bachmann (Fürbitten) waren die Lektoren. Die erst kürzlich gegründete Chorgemeinschaft Ringsheim/Rust gestaltete unter der Leitung von Christian Wenzel den Festgottesdienst mit Teilen aus der Messe von Charles Gounod mit. Organist war Thomas Hechinger.

Kleintierzüchter laden zum Mittagessen ein

Die traditionelle Prozession nach dem Gottesdienst mit Gottesdienstbesuchern, Vereinen und Kindern, wurde musikalisch von der Musikkapelle Rust, unter der Leitung von Andreas Vetter, begleitet. Allem voran das Kreuz, die Petrus- und Fischerfahne, und unter dem Baldachin, getragen von Männern des Gemeinderates, trug Pfarrer Josef Rösch die heilige Monstranz, als Symbol der Allgegenwärtigkeit durch die Gemeinde.

Mit weltlichen Klängen der Musikkapelle endete die Feier bei einem Umtrunk vor der Kirche. Gut angenommen wurde danach von vielen die Einladung des Kleintierzuchtvereins zum Mittagessen im Vereinsheim an der Ludwigstraße.

Pfarrer geht auf Legende des Apostels ein

In seiner Predigt ging Pfarrer Rösch auf die Legende des Apostels Petrus ein, in der nach der Erzählung der Apostelgeschichte die Vernichtung der noch sehr jungen Kirche durch König Herodes drohte. Dieser legte Hand an die Gemeinde an und lies Apostel Jakobus enthaupten, Petrus selbst wurde in den Kerker geworfen und sei ebenfalls vom Tode bedroht worden. Durch Gottes Gunst sei Petrus befreit worden, wie die Legende erzählt.

„Wie bedroht ist die Kirche heute?“, so der rhetorische Ansatz von Pfarrer Rösch in seiner Predigt. Auch heute werden noch in vielen Ländern Christen verfolgt. In Deutschland genieße die Kirche jedoch den staatlichen Schutz. „Niemand legt uns Ketten an, dafür sind wir dankbar“, so Pfarrer Rösch.

Kirchliches Engagement sei aus verschiedenen Gründen jedoch unattraktiv geworden. Besonders die Basis der Kirche, die Gläubigen in den Gemeinden, brächten die Kirche in eine neue Epoche, denn Kirche habe den Menschen etwas zu bieten, ermutigte Pfarrer Rösch.