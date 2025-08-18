Patrozinium in Haslach-Schnellingen: Marienlied wäre heute der Hit

Mit Liedern, Litanei und persönlichem Dank wurde gefeiert.
Pfarrer Michael Lienhard freute sich sichtlich, mit einer großen Schar von Gläubigen das Patroziniumsfest der Schnellinger Kapelle zu feiern – zwei Tage vor dem Hochfest der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel. Sie wurde vor 280 Jahren erbaut und ist auf diesen Titel geweiht. Im Mittelpunkt der Betrachtungen stand das Bild, das den dreieinen Gott zeigt und in der Mitte Maria, aufgenommen in den Himmel und mit einer Krone auf ihrem Haupt. In seiner Ansprache schlug Lienhard den Bogen zu den einstigen Hitparaden, in denen immer bestimmte Schlager letztendlich Siegertitel wurden.