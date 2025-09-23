Patrozinium in Harthausen: Zur Erinnerung an St. Mauritius
Ihr Patroziniumsfest hat die katholische Kirchengemeinde Harthausen gefeiert. Foto: Karl-Otto Gauggel

Die katholische Kirchengemeinde Harthausen hat am Sonntag ihr Patroziniumsfest gefeiert.

Die Harthauser Katholiken gedachten bei ihrem Patroziniumsfests des Kirchenheiligen St. Mauritius, eines römischen Offiziers, der während der diokletianischen Christenverfolgung seinem Glauben treu blieb und das Martyrium erlitt. An ihn, der auf einem Gemälde hoch oben am Hauptaltar abgebildet ist, erinnerte der Leiter der Seelsorgeeinheit Straßberg-Veringen, Pfarrer Olaf Winter, im Gottesdienst, mit dem das Fest begann. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von der Empore herab durch mehrere Liedvorträge des Chores „Cum Deo“, der in diesem Jahr sein 15 jähriges Bestehen feiert – es dirigierte Martina Abt.

 

Nach dem Gottesdienst waren alle Kirchgänger zum gemeinsamen Frühstück in der nur wenige Schritte entfernten Festhalle eingeladen. Dort erwartete sie ein reichhaltiges Buffet, das die annähernd 30 Sängerinnen und Sängern des Chores organisiert hatten und die Gäste sich an festlich dekorierten Tischen schmecken ließen.

 