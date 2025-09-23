Patrozinium in Harthausen: Zur Erinnerung an St. Mauritius

1 Ihr Patroziniumsfest hat die katholische Kirchengemeinde Harthausen gefeiert. Foto: Karl-Otto Gauggel Die katholische Kirchengemeinde Harthausen hat am Sonntag ihr Patroziniumsfest gefeiert.







Die Harthauser Katholiken gedachten bei ihrem Patroziniumsfests des Kirchenheiligen St. Mauritius, eines römischen Offiziers, der während der diokletianischen Christenverfolgung seinem Glauben treu blieb und das Martyrium erlitt. An ihn, der auf einem Gemälde hoch oben am Hauptaltar abgebildet ist, erinnerte der Leiter der Seelsorgeeinheit Straßberg-Veringen, Pfarrer Olaf Winter, im Gottesdienst, mit dem das Fest begann. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von der Empore herab durch mehrere Liedvorträge des Chores „Cum Deo“, der in diesem Jahr sein 15 jähriges Bestehen feiert – es dirigierte Martina Abt.