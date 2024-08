Patrozinium: Ettenheim gedenkt Kirchenpatron Bartholomäus

1 Nach dem Gottesdienst brachen die Gläubigen zu einer feierlichen Prozession auf. Foto: Hiller

Mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Bartholomäus Ettenheim, zelebriert von Pfarrer Martin Kalt, feierten die Gläubigen am Sonntag das Fest ihres Kirchenpatrons. Anschließend gab es eine große Prozession unter musikalischer Begleitung.









Link kopiert



Vor dem Festgottesdienst läuteten die Glocken von St. Bartholomäus und luden die Menschen in die Kirche ein. Nach dem feierlichen Einzug in das Gotteshaus unter Orgelklängen von Wolfram Bläsi begrüßte Pfarrer Martin Kalt die Kirchenbesucher und die Ministranten mit herzlichen Worten. In seiner Predigt griff Kalt die Frage „Wo bin ich eigentlich zu Hause?“ auf und leitete über zu dem Jünger Jesu, dem glaubwürdigen, sich gegen Ungerechtigkeiten einsetzenden Bartholomäus. „Bartholomäus war bei Jesus daheim“, betonte Pfarrer Kalt. Die Gemeinde sang Lieder aus dem Gotteslob, die Kirchenchöre Ettenheim und Altdorf umrahmten den Festgottesdienst mit festlichen Hymnen.