Patientenverfügung ist Thema: Vortragsabend mit Oberarzt im Klinikum Freudenstadt

Unter dem Titel „Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht aus ärztlicher Sicht“ referiert Oberarzt Klaus Rademacher am Dienstag, 4. November, um 19 Uhr im Krankenhaus Freudenstadt.
Was passiert, wenn ich aufgrund eines Unfalls oder einer schweren Erkrankung nicht mehr in der Lage bin, selbst über meine medizinische Behandlung zu entscheiden? Wer darf dann für mich sprechen und was hätte ich mir gewünscht? Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt eines öffentlichen Vortragsabends, der am Dienstag, 4. November, um 19 Uhr in der Cafeteria des Klinikums Freudenstadt stattfindet.