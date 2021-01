Patientendaten geklaut? Johanniter Martinsmoos im Visier der Staatsanwaltschaft

Konkret sollen Daten von der Integrierten Leitstelle in Calw abgegriffen worden sein – von Funkdaten bis hin zu solchen von einsatztaktischer Relevanz. Eine Schadsoftware soll gezielt auf dem Rechner der Johanniter installiert worden sein. Von wem, ist derzeit allerdings unbekannt.

Um welches Ausmaß es sich wiederum handeln könnte, weiß Cagdas Karakurt. Er ist Pressesprecher des Landesdatenschutzbeauftragten Baden-Württembergs. Karakurt bestätigt auch, dass in der Tat Daten von der Leitstelle abgegriffen wurden: "Wir haben hierzu vom zuständigen DRK-Kreisverband, der gemeinsam mit dem Landratsamt die Integrierte Leitstelle in Calw betreibt, eine Meldung über die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten erhalten." Laut dem Pressemann geht es wohl um circa 20 Personen, die betroffen seien. Allerdings, das betonen in diesem Zusammenhang Karakurt und Wegele unisono, dauern die Ermittlungen gerade auch zum Umfang noch an. Ob es sich bei den Betroffenen um Patienten oder Mitarbeiter handelt, gab es keine Auskunft.

Zahlreiche Fragen bleiben unbeantwortet

Auch die Johanniter hüllen sich in Schweigen. Als unsere Zeitung vom gesamten Themenkomplex erfährt, bitten wir die Johanniter um Stellungnahme, schicken folgende Fragen an die zuständige Pressestelle: "Ist den Johannitern bekannt, ob ein Dritter eine Schadsoftware aufgespielt hat oder ob für das Datenabfangen ein Mitarbeiter der Johanniter verantwortlich ist? Welche Rettungswachen außer Martinsmoos sind noch vom Abfangen von Daten betroffen? Um welche Art von Daten handelt es sich? Wie viele Daten und über welchen Zeitraum wurden diese abgefangen? Wie wollen die Johanniter künftig verhindern, dass abermals Daten über einen Wachen-Rechner abgefangen werden?"

Auf all diese Fragen erhält unsere Zeitung keine Antworten. Regionalvorstand Wolfgang Thomas teilt nach Tagen lediglich in einer Mail mit: "Aufgrund der internen Aufklärung und des laufenden Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Tübingen wegen des Verdachts des Abfangens von Daten werden Sie sicherlich verstehen, dass wir im Moment leider keine Auskunft über den derzeitigen Stand geben können."

Werden Daten unsachgemäß gelagert?

Auch zu einem weiteren brisanten Vorwurf schweigt sich der Regionalvorstand aus: Wie ein Informant dem Schwarzwälder Boten berichtete, seien Abrechnungen, Patientenüberweisungen und Notfallprotokolle scheinbar frei zugänglich in einem Holzregal gelagert. In diese Daten könnten im Zweifel die Putzfrau oder Besucher einer Rettungswache Einblick erhalten, heißt es weiter.

Im Moment bleiben also viele Fragen offen. Jetzt aber laufen seitens der Staatsanwaltschaft Tübingen die Ermittlungen auf Hochtouren. Wie lange die noch andauern, vermochte Wegele zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu sagen.