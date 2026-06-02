Patientendaten-Diebstahl: Cyberangriff – ist das SRH-Krankenhaus in Oberndorf auch betroffen?

Bei einem Cyberangriff sind landesweit zehntausende Daten von Klinik-Patienten gestohlen worden. Das SRH-Krankenhaus in Oberndorf blieb verschont, hat die Lage aber genau im Blick.
Cyberkriminelle haben bei ihrem Angriff auf einen Klinik-Dienstleister fette Beute gemacht: Allein landesweit sollen mehr als 70.000 Patientendaten gestohlen worden sein. Unter anderem ist das Schwarzwald-Baar-Klinikum in Villingen-Schwenningen betroffen. Das sorgt bei vielen für Verunsicherung. Das SRH Krankenhaus in Oberndorf gibt auf unsere Nachfrage Entwarnung. Wir wollen darüber hinaus wissen: Ist man hier ausreichend vor Angriffen dieser Art geschützt?