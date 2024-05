1 Thomas Sterzing kämpft gegen Regresse der Kassen. Foto: Sterzing

Hausarzt Thomas Sterzing hat einer Patientin ein Medikament verordnet, das ihr endlich half. Jahre später fordert die Krankenkasse Geld von ihm. Das Medikament sei unwirtschaftlich gewesen. Er sagt: Wo bleibt das Wohl der Patienten? Und er wehrt sich.









Thomas Sterzing ist seit 1. April 2020 im Ruhestand und konnte – glücklicherweise, wie er sagt – seine Hausarztpraxis in Göllsdorf an seinen Nachfolger Daniel Fischer aus Donaueschingen abgeben. Der 70-jährige Sterzing arbeitet aber noch 1,5 Tage die Woche als angestellter Arzt in seiner Nachfolgerpraxis weiter.