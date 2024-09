„Patient nicht aus dem Auge verlieren“: Bundestagsabgeordnete besuchen das Ettenheimer MVZ

1 Bundestagsabgeordneter Alexander Föhr (von links), Bundestagsabgeordneter Yannik Bury, der Geschäftsführer des Ortenau MVZ Rainer Bühn und Ettenheims Bürgermeister Bruno Metz in der Eingangshalle des MVZ. Foto: Hiller

Um sich ein Bild von der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum zu machen, besuchten die Bundestagsabgeordneten Yannick Bury und Alexander Föhr das Ortenau MVZ in Ettenheim. Lob gab es für die Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Planern.









Sich die Sorgen, den Kampf, die Probleme des ländlichen Raums in puncto Gesundheitsversorgung an der Basis anhören und (Modell-) Projekte kennenlernen – das war das Bestreben des CDU-Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Emmendingen-Lahr Yannick Bury, zusammen mit seinem Fraktionskollegen Alexander Föhr, Mitglied des Gesundheitsausschusses in Berlin.