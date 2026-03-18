Patient erhebt Vorwürfe: Missbrauch in Hornberger Klinik? Das sagen Polizei und Betreiber

Ein Student soll von einem Mitpatienten in der Oberberg-Fachklinik Schwarzwald sexuell misshandelt worden sein. Sein Ehemann wirft der Klinik Vertuschung vor, die widerspricht.
Die Vorwürfe sind schwerwiegend: In der Oberberg-Fachklinik Schwarzwald in Hornberg, eine private Fachklinik für mentale Gesundheit, soll es unter Patienten zu sexuellem Missbrauch gekommen sein. Das mutmaßliche Opfer: ein 32 Jahre alter Mann aus Luxemburg. Dessen Ehemann, Daniel Scheer, hat sich mit Anschuldigungen gegen die Klinik an unsere Redaktion gewandt.