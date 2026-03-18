Patient erhebt schwere Vorwürfe: Mutmaßlicher sexueller Missbrauch in Hornberger Klinik – Polizei ermittelt

Ein Student soll von einem Mitpatienten in der Oberberg-Fachklinik Schwarzwald sexuell misshandelt worden sein. Sein Ehemann wirft der Klinik Vertuschung vor, die widerspricht.

Die Vorwürfe sind schwerwiegend: In der Oberberg-Fachklinik Schwarzwald in Hornberg, eine private Fachklinik für mentale Gesundheit, soll es unter Patienten zu sexuellem Missbrauch gekommen sein. Das mutmaßliche Opfer: ein 32 Jahre alter Mann aus Luxemburg. Dessen Ehemann, Daniel Scheer, hat sich mit Anschuldigungen gegen die Klinik an unsere Redaktion gewandt.

Was soll passiert sein? Scheer berichtet, dass er am Montag vergangene Woche seinen Ehemann, der namentlich nicht genannt werden will, nach Hornberg zur Klinik gefahren hat. Demnach war der 32-jährige Student dort bereits vor einem Jahr wegen einer THC-Sucht und seiner Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) in Behandlung. Nun sollte er noch einmal zur Nachkontrolle kommen. Scheer schildert, dass sein Mann am Abend des ersten Tages im Außenbereich eine Zigarette rauchen wollte, als er auf einen Mitpatienten traf. Der etwa 50 Jahre alte Mann habe sich mit ihm unterhalten und ihn gebeten, ihm sein Zimmer zu zeigen. Er würde gerne wissen, wie es in der „ersten Klasse“ aussehe. Doch das war offenbar nur ein Vorwand.

Mutmaßliches Opfer wurde in andere Klinik verlegt

„Auf dem Zimmer hat er ihn dann geküsst und ihm die Hose ausgezogen“, berichtet Scheer. Daraufhin habe sich der Mann am Glied des Studenten zu schaffen gemacht. Sein Ehemann, so Scheer, sei währenddessen „wie in Schockstarre“ gewesen, habe die Handlungen über sich ergehen lassen. Scheer begründet dies auch damit, dass sein Mann vom Klinikpersonal starke Beruhigungsmedikamente erhalten habe.

Erst am Folgetag habe sein Mann ihm per Telefon die Situation geschildert, so Scheer weiter, der daraufhin sofort die Klinik kontaktiert habe, mit dem Wunsch, dass sein Mann in eine andere Einrichtung verlegt wird. Außerdem habe er angekündigt, die Polizei zu informieren. Das Personal wollte jedoch das Paar laut Scheer davon abhalten. „Sie haben uns gesagt, wenn wir rechtliche Schritte einleiten, wird mein Mann nicht in eine andere Klinik verlegt.“ Der Luxemburger wirft der Klinik vor, man habe den Vorfall gezielt vertuschen wollen. Letztendlich rief Scheer die Polizei und erstattete Anzeige.

Sein Mann wurde dennoch am Mittwoch vergangener Woche in eine andere Klinik der Oberberg-Gruppe nach Bad Säckingen verlegt. „Es ist eine Schande, dass mein Mann gehen muss und nicht der Täter“, kritisiert Scheer die Klinik weiter. Dabei seien die Auffälligkeiten des mutmaßlichen Täters dem Personal bekannt gewesen, Mitpatienten hätten von ähnlichen Vorfällen berichtet und seien bereit, diese der Polizei zu schildern. Die Vorfälle seien der Klinik auch bekannt gewesen. Scheer und sein Ehemann fühlten sich vom Klinik-Personal nicht ernst genommen, werfen den Mitarbeitern einen „höchst problematischen Umgang mit einem derart schwerwiegenden Vorfall“ vor.

Oberberg-Gruppe weist Anschuldigungen von sich

Die Polizei bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion den Eingang einer entsprechenden Anzeige am Dienstag vergangener Woche. Anschließend habe man vor Ort in Hornberg einzelne Beweismittel sichergestellt. Die Anzeige werde von der Kriminalpolizei Offenburg „in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft“ geprüft, so Polizeisprecher Yannick Hilger. Einen möglichen Tatverdächtigen habe man identifiziert, er befinde sich nicht in Gewahrsam. Aus ermittlungstaktischen Gründen und aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes der Betroffenen könne man aktuell keine weiteren Auskünfte erteilen. Gegen Verantwortliche oder Angestellte der Klinik, so Hilger weiter, werde nicht ermittelt.

Auf Nachfrage unserer Redaktion lässt die Klinik verlauten, man nehme die geschilderten Vorwürfe sehr ernst. Da die zuständigen Behörden Ermittlungen aufgenommen haben, werde man sich jedoch zu Einzelheiten nicht weiter äußern. „Dies gilt auch vor dem Hintergrund der ärztlichen Schweigepflicht sowie des Schutzes der Persönlichkeitsrechte der beteiligten Personen.“ Auch auf die Frage, warum die Klinik offenbar nicht selbst die Polizei eingeschaltet hat, verweisen die Verantwortlichen auf die ärztliche Schweigepflicht.

Dem mutmaßlichen Opfer geht es inzwischen besser

Die Anschuldigungen, man habe versucht, den Vorfall zu vertuschen, „weisen wir entschieden zurück. Es entspricht weder unserem Anspruch noch unseren Grundsätzen, Vorfälle dieser Art zu verbergen.“ Hinweise auf mögliche schwerwiegende Vorfälle würden sehr ernst genommen und intern sorgfältig geprüft. Der Schutz der Patienten habe „höchste Priorität“, schreibt die Klinik weiter. Man ergreife in allen Einrichtungen generell entsprechende Maßnahmen und Verfahren. Im konkret vorliegenden Fall kooperiere man selbstverständlich mit allen zuständigen Behörden vollumfänglich.

Dem mutmaßlichen Opfer gehe es inzwischen „dem Umständen entsprechend gut“, schildert Daniel Scheer. Er habe seinen Ehemann am vergangenen Wochenende in der Klinik in Bad Säckingen besucht, dort fühle er sich wohler als in Hornberg. Das Ereignis belaste ihn weiterhin massiv, doch „er versucht, sich nicht unterkriegen zu lassen und sich auf seine Genesung zu konzentrieren“, sagt Scheer.

Die Fachklinik

Deutschlandweit betreibt die Oberberg-Gruppe 27 Fachkliniken, darunter die im Reichenbachtal in Hornberg. Eigenen Angaben zufolge unterstützen die Therapeuten dort Menschen mit einer großen Bandbreite an psychischen Erkrankungen – von ADHS bis Zwangsstörungen – und begleiten die Patienten Schritt für Schritt zurück ins gewohnte Leben.