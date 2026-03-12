Patentstreit um Streaming: Verbraucherzentrale rät Disney+-Kunden zu Rückforderungen

Disney+ musste hochwertige Videoformate einschränken. Warum die Verbraucherzentrale Niedersachsen darin einen klaren Mangel sieht und was das für Kunden bedeutet.
Berlin/Hannover - Abonnenten des Streamingdienstes Disney+ müssen derzeit bei einigen Premium-Inhalten Abstriche in der Bildqualität hinnehmen. Hintergrund ist ein weitreichender rechtlicher Konflikt zwischen dem Disney-Konzern und dem US-Technologieunternehmen InterDigital. Aufgrund von Gerichtsentscheidungen im Rahmen dieses Patentstreits sah sich Disney gezwungen, die Verfügbarkeit einiger hochwertiger Premium-Videoformate wie Dolby Vision oder 3D auf seiner Plattform einzuschränken. So entschied das Landgericht München im vergangenen November, dass Disney+ beim Streaming von Videos mit dynamischem HDR-Bild gegen Rechte von InterDigital verstößt.