Patenprojekt der Burgschule: Persönliche Begleiter sollen Haiterbacher Grundschüler fördern

Die Burgschule Haiterbach sucht Paten für Grundschüler. Bei dem Projekt des Kreisjugendrings geht es um die Stärkung von Selbstvertrauen und Neugierde.
Der Bedarf nach Begleitung sei gestiegen, die Kinder verspürten einen Hunger nach Beziehungen, sagt Nils Dickmann, Schulsozialarbeiter an der Haiterbacher Burgschule. Das zeigt schon, um was es bei dem Patenprojekt geht – und um was es nicht geht. „Es geht hier nicht um Nachhilfe“, erklärt der kommissarische Schulleiter Thomas Christ. Es gehe dabei vielmehr um Beziehungsarbeit. Das Patenprojekt ermögliche es, auf den einzelnen Grundschüler individuell einzugehen – und auch Probleme zu sehen.