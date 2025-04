Patenkompanie Trossingen: Ein Abschied und eine Premiere

Seit 20 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen Trossingen und der 3. Kompanie des Deutsch-Französischen Versorgungsbataillons in Donaueschingen. Drei Jahre lang war Major Marcus Birckholtz Kompaniechef und übergab turnusgemäß am Donnerstagmittag das Kommando über die 3. Kompanie an Hauptmann Vincent Strohbach.

Für Major Birckholtz geht es nun weiter zum Generalstabslehrgang an die Führungsakademie der Bundeswehr nach Hamburg. Zum Appell waren zahlreiche geladenen Gäste und Interessierte zum Rudolf-Maschke-Platz gekommen. Er habe mit der Kompanie viele Bewährungsproben durchgemacht – von Einsätzen in Mali, Litauen, in der Oberlausitz und weiteren, so Major Marcus Birckholtz. Sehr gerne erinnerte er sich an die Einsätze in Trossingen, wie im Jahr 2023 mit „Musette I“ und im Oktober 2024 mit „Musette II“. Er zeigte sich stolz auf „seine Kompanie“. Sein Dank galt aber auch der Stadt. „Trossingen ist meine zweite Heimat geworden.“. Er habe so viel erleben dürfen. „Es ist eine Patenschaft mit viel Rückhalt.“

Der französische Kommandeur Colonel Cédric Le Mens bezeichnete Birckholtz als einen qualifizierten Offizier mit exzellentem Führungsverhalten und als menschlichen Chef. Er sei Bindeglied zwischen Kompanie und Bevölkerung gewesen. „Er darf stolz auf seine Arbeit sein.“ Der Nachfolger Hauptmann Vincent Strohbach dürfe die 3. Kompanie mit Stolz weiterführen in eine Welt, die vor tiefgreifenden Veränderungen stehe.

Die Welt verändert sich

Unter dem Wahlspruch „acta non verba“ (machen nicht quatschen) müssen gemeinsam die Aufträge erfüllt werden. Oberstleutnant Sebastian Seidler, Kommandeur des Deutschen Anteils des Deutsch-Französischen Versorgungsbataillons betonte, dass sich Major Birckholtz bedingungslos vor die Kompanie gestellt habe, sie aber gleichzeitig gedrängt habe, weiter nach vorne zu kommen. „Sie haben die Kompanie bewegt als stets verlässlicher Kompaniechef und Kamerad zugleich.“ Birckholtz hinterlasse ein Haus, das solide dastehe. „Die Herausforderungen für den Nachfolger werden vielfältig sein.“

Der Einzug auf den Rudolf-Maschke-Platz. Foto: Ingrid Kohler

Der scheidende Kompaniechef wurde mit der französischen Medaille de la Défense National sowie mit dem Ehrenkreuz der Bundeswehr ausgezeichnet. „Mit Major Birckholtz verabschieden wir erstmals einen Trossinger als Kompaniechef“, betonte Bürgermeisterin Susanne Irion und erinnert sich an ihre erste Begegnung im Jahr 2022 im Deutschen Harmonikamuseum. Sie habe den Major vor die Juke-Box mit der Aufnahme von Elvis Presley aus dem Jahr 1960 gestellt, der seinen Dienst als Soldat der US-Streifkräfte in Heidelberg ab 1958 ableistete. Zum Abschied von seiner Dienststelle habe er auf Deutsch „Wooden Heart“ gesungen, instrumental begleitet mit einer Hohner-Mundharmonika aus Trossingen. Das Stück sei 1827 geschrieben worden, genau in dem Jahr „als hier die erste Mundharmonika gebaut wurde. Das Original ist ein schwäbisches Volkslied, das jeder Soldat kennt“, nämlich „Muss i denn zum Städtele hinaus“. Es gehöre zu den Stücken, die auch heute noch gespielt werden, wenn deutsche Soldaten in den Einsatz fern der Heimat aufbrechen.

„Ich finde, es ist das schönste im militärischen Kontext verwendete Stück“ so die Bürgermeisterin. „Muss i denn“ stehe für ein höchstpersönliches Gefühl, dem Wehmut des Abschiedes und dem Zurücklassen lieb gewonnener Heimat. Und an Major Birkholtz gewandt: „Ich könnte mir gut vorstellen, dass Sie gerade genau das empfinden, denn es waren gute und erfüllende drei Jahre, die Sie als Chef der dritten Kompanie hatten. Sie haben mir neben Ihrem Auftrag und militärisches Führungsverständnis einen seltenen Einblick in das, was die Kompanie im Innersten zusammenhält gewährt – Kameradschaft“. Er habe die seit zwei Jahrzehnten bestehende Patenschaft so ernst genommen wie die gesamte Chefzeit.

Bürgermeisterin Susanne Irion würdigte in ihrer Rede den scheidenden Kommandanten. Foto: Ingrid Kohler

„Es war Ihnen wichtig, einen gesellschaftlichen Bildungsauftrag zu erfüllen und die Bundeswehr sichtbar zu machen. Dies sei in Trossingen mit zwei großen freilaufenden Übungen unter Einbeziehung von Gewerbebetrieben und Vereinen bei der Ausrichtung der Tage der Öffentlichkeit gelungen. „Ihre Chefzeit war eine Zeit, in der außergewöhnliche Bande der Freundschaft, der Verbundenheit und der Anteilnahme mit ganz unterschiedlichen Gruppen aus der Mitte unserer Stadtgesellschaft entstanden sind“. Dem Gemeinderat sei es wichtig, deshalb in besonderer Weise zu danken.

Verdienstmedaille erstmals vergeben

„Erstmals in der Geschichte unserer Stadt möchten wir daher eine Verdienstmedaille der Stadt für militärisch-zivile Zusammenarbeit überreichen, und Sie sollen ihr erster Träger sein“. Weil man Medaillen nicht sichtbar tragen könne, erhielt Major Marcus Birckholtz als Unikat eine Bandschnalle mit dem Trossinger Stadtwappen für seinen Dienstanzug. Mit „Muss i denn zum Städtele hinaus“ wurde er verabschiedet, gespielt von der Bürgermeisterin auf der „Littly Lady“, und ihrem Stellvertreter Jürgen Vosseler. Nach erfolgter Wimpelübergabe erklangen zum Abschluss der einstündigen Zeremonie auf dem Rudolf-Maschke-Platz die französische und die deutsche Nationalhymne.