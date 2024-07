Aus Mexiko nach Rottweil: Noch arbeiten sich die 13 mexikanischen Pflegekräfte fleißig durch Deklinations- und Konjugationstabellen durch, aber bald schon werden sie die Teams in der Helios Klinik Rottweil unterstützen.

Bereits im August kommen fünf von insgesamt 13 Pflegefachkräften in Rottweil an, wie die Helios Klinik mitteilt. Im September folgt dann die zweite Gruppe mit acht Kräften.

Erste Theorie-Blöcke in der Pflegefachschule

In Rottweil werden sie sofort mit der Anerkennung ihrer Qualifikation starten. Dafür werden sie Theorie-Blöcke in der Berufsfachschule für Pflege durchlaufen und auf unterschiedlichen Stationen arbeiten. Das große Ziel sei es, so die Klinik, die Kenntnisprüfung zu absolvieren, um voll in den Beruf einzusteigen.

Erste Sprachprüfungen absolviert

Rahel Kopietz, die den Prozess als Integrationsmanagerin begleitet, hat alle Pflegekräfte bereits vor einem Jahr persönlich in Mexiko kennengelernt. Damals war sie gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit vor Ort, um Gespräche zu führen und Pflegekräfte für Rottweil zu begeistern. Mit Erfolg. Seitdem unterstützt die Helios Klinik Rottweil die ausgewählten Pflegekräfte mit einem Sprachstipendium. Und die ersten Prüfungen sind bereits absolviert worden.

Die Sprachprüfung ist für mexikanische Pflegekräfte der erste große Meilenstein auf dem Weg nach Deutschland. Deshalb wird fleißig gelernt. Foto: Kopietz

Sobald auch die Visa-Angelegenheiten erledigt sind, heißt es für die mexikanischen Pflegekräfte: Koffer packen und sich bereit machen für das große Abenteuer.

Wohnraum ist gefunden

Für Rahel Kopietz und die Arbeitsgruppe Integration in der Helios Klinik Rottweil waren die letzten Wochen und Monate gefüllt mit Vorbereitungen. „Mittlerweile haben wir genügend Wohnraum in Kliniknähe gefunden – das war am Anfang unsere größte Sorge“, gibt Rahel Kopietz zu. Nun müssen die Wohnungen ausgestattet, die Flugtickets und die Anreise geregelt sowie die eine oder andere organisatorische Frage geklärt werden.

Ganz klar im Fokus steht aktuell das Thema Netzwerk und Unterstützung. Der große Wunsch der Helios Klinik ist es, dass sich die Pflegekräfte aus Mexiko in Rottweil willkommen fühlen, dass sie genug Unterstützung und Begleitung nicht nur in der Klinik, sondern auch im Alltag bekommen.

Unterstützung im Alltag gesucht

„Wir freuen uns, wenn wir noch weitere Patinnen und Paten für unsere Pflegekräfte finden. Es geht darum, sie im Alltag und beim Ankommen in Rottweil zu unterstützen – und so auch beim Vertiefen der Sprachkenntnisse“, erklärt Rahel Kopietz. Sie ist überzeugt: „Eine gelungene Integration, auch außerhalb der Arbeitswelt, ist der Schlüssel zum Erfolg, um internationale Kräfte an die Klinik und an den Standort Rottweil langfristig zu binden.“

Wer sich als Patin oder Pate melden möchte, kann unter der Telefonnummer 0741/4 76 10 32 oder per E-Mail an rahel.kopietz@helios-gesundheit.de Kontakt mit Rahel Kopietz aufnehmen.