Pastoralreferentin in Hechingen

1 Larissa Störk ist bereits seit dem Jahr 2021 in den Seelsorgeeinheiten St. Luzius Hechingen, Burladingen-Jungingen und Bisingen-Grosselfingen-Rangendingen Zuhause. Foto: Störk

Die 30-Jährige wird am Samstag, 20. Juli, von Weihbischof Dr. Peter Birkhofer als Pastoralreferentin beauftragt.









Larissa Störk, noch Pastoralassistentin in der den Seelsorgeeinheiten St. Luzius Hechingen, Burladingen-Jungingen und Bisingen-Grosselfingen-Rangendingen, wird am kommenden Samstag, 20. Juli, in Karlsruhe zur Pastoralreferentin beauftragt.