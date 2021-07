1 Johannes Kirchgeßner (links) und Dominik Weiß haben drei Jahre vertrauensvoll zusammengearbeitet, nun geht es für den jungen Pastoralreferenten Kirchgeßner nach Walldürn. Foto: Braun Foto: Schwarzwälder Bote

Religion: Johannes Kirchgeßner verlässt die katholische Kirchengemeinde und wechselt nach Walldürn

Johannes Kirchgeßner verlässt die katholische Kirchengemeinde Baiersbronn. Er wechselt als Militärseelsorger nach Walldürn.

Johannes Kirchgeßner verlässt die katholische Kirchengemeinde Baiersbronn. Er wechselt als Militärseelsorger nach Walldürn.

Fast drei Jahre war der 33-Jährige als Pastoralassistent eine wichtige Stütze für die katholische Kirchengemeinde in Baiersbronn. Nun wurde er nach seiner Ausbildungszeit zum Pastoralreferenten ernannt und geht neue Wege. Für Kirchgeßner stand schon früh fest, dass er als Militärseelsorger arbeiten will. Dafür zieht er nun mit seiner Familie nach Walldürn.

Besonders Jugendarbeithat viel Spaß gemacht

"Hier in Baiersbronn habe ich mich sehr wohl gefühlt. Die Zusammenarbeit mit dem Ehepaar Weiß war sehr gut, und mir hat insbesondere die Jugendarbeit viel Spaß gemacht", sagt er. In viele Aufgaben war er mit eingebunden, hat vorhandene Strukturen aufgenommen und weitergeführt. "Meine eigenen Gedanken und Ideen konnte ich einfließen lassen, und der persönliche Kontakt, aus denen sich auch Freundschaften ergeben haben, war mir immer sehr wichtig."

Die dörflichen Strukturen und auch die Geselligkeit hätten ihm gefallen. Das ehrenamtliche Engagement der Gemeindemitglieder sei immer da. Viele werde er vermissen. Fast die Hälfte der gesamten Zeit hat Corona seine Ausbildung dominiert. Es sei keine einfache Zeit gewesen. So konnten auch in der Jugendarbeit die regelmäßigen Treffen und gemeinsamen Aktionen nicht stattfinden.

"Das hat unsere Arbeit sehr erschwert. Die persönlichen Kontakte fehlten komplett. Nun geht es zum Glück langsam wieder los", sagt Pastoralreferent Dominik Weiß. "Leider kommt für Johannes Kirchgeßner kein Nachfolger. Und die Aufgaben, die umfangreich sind, werden wieder meine Frau und ich übernehmen", so Weiß. Kirchgeßner sei eine große Hilfe gewesen und eine Bereicherung für die Gemeinde. "Er hat viel Engagement gezeigt. Gerade in der Jugendarbeit war es wichtig, dass hier jemand war, der sich hauptsächlich darauf konzentrieren konnte", stellt Weiß fest.

Für Kirchgeßner stand schon seit Beginn seines Theologiestudiums in Freiburg fest, dass er später in der Militärseelsorge tätig sein will. Der gebürtige Nordbadener ist deswegen von der Erzdiözese Freiburg zur Diözese Rottenburg/Stuttgart gewechselt, um deren Kooperationen mit dem Militärbischofsamt nutzen zu können. "Ich hatte immer wieder Kontakt zur Militärseelsorge und werde ab September im katholischen Militärpfarramt in Walldürn arbeiten", berichtet Kirchgeßner. Ein Auslandseinsatz in Krisengebieten gehöre auch dazu, eine Aufgabe, die ihn reize und auf die er gut vorbereitet werde.

"Die Militärseelsorge bietet starke Möglichkeiten, mit den Menschen direkt in Kontakt zu kommen. Die Schreibtischarbeit steht dabei eher im Hintergrund", sagt der junge Pastoralreferent. Das sei es, was ihn reize, die Seelsorge direkt am Menschen. In seiner Ausbildung habe er bereits zwei Praktika und Konferenzen im Militärbereich absolviert und ist sich nun sicher, den richtigen Weg einzuschlagen. "Sicher wird es eine neue, nicht immer einfache Aufgabe sein, aber ich freue mich auf die kommenden Herausforderungen", sagt er. Es sei eine schöne Zeit in Baiersbronn gewesen. Doch nun heiße es Abschied nehmen. "Er war eine große Bereicherung für unsere Gemeinde", betont Weiß und blickt zufrieden auf die gemeinsame Arbeit zurück.