Pastor geht in Rente: Im Ehrenamt bleibt Walter Nagold erhalten

Die evangelisch-methodistische Kirchengemeinde Nagold verabschiedete ihren Pastor Matthias Walter in den Ruhestand. Stefan Veihelmann tritt seine Nachfolge an.
Er lieferte dem ZDF Beiträge mit Gottesdiensten, leitete eine Privatfunkagentur und arbeitete 15 Jahre im Medienbereich der Kirche. Die Rede ist vom Pastor der evangelisch-methodistischen Kirchengemeinde Nagold, Matthias Walter. Nun geht der gelernte Verlagswirt in Rente, wird sich aber weiterhin in Nagold ehrenamtlich engagieren – beispielsweise in der Urschelstiftung oder als Hospiz-Seelsorger.