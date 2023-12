Passau: Lastwagen fährt in Fußgängergruppe - Frau getötet

1 Die Passauer Innenstadt nach dem Vorfall. Foto: dpa

Im bayerischen Passau ist ein Lastwagen in eine Fußgängergruppe gefahren und hat dabei eine Frau getötet. Was bisher zu dem Vorfall bekannt ist.









Ein Lastwagen ist in der Passauer Innenstadt in eine Fußgängergruppe gefahren und hat dabei eine Frau getötet. Vier weitere Menschen wurden schwer verletzt, darunter auch die elf Jahre alte Tochter der Getöteten. Ersten Polizeierkenntnissen zufolge war der 63 Jahre alte Fahrer am Freitagmorgen an einem haltenden Fahrzeug vorbeigefahren und hatte dabei die Gruppe erfasst. „Wir gehen aktuell von einem Unfallgeschehen aus“, sagte eine Polizeisprecherin. Zunächst hatte „Bild“ berichtet.