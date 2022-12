1 Er schrieb ein Buch unter dem Titel "Was mi sau-narret macht!", jetzt aber gab es ein Erlebnis, da wurde Walter Grimm richtig warm ums Herz. Foto: Spitz

Weihnachten rückt immer näher und somit auch die Zeit der Besinnlichkeit und der Nächstenliebe. Walter Grimm berichtet von einem herzerwärmenden Akt der Hilfsbereitschaft – sein persönliches kleines Weihnachtswunder.















VS-Villingen - "Ich hatte diesen Weg in mein Labor während der letzten Jahre vielmals begangen und erwartete somit nichts Aufregendes", so beginnt Grimm seine Geschichte zu erzählen – in der Doppelstadt ist er auch bekannt als Autor des Buchs "Was mi sau-narret macht", dieses Mal aber war er gar nicht wütend, sogar ganz im Gegenteil.

Es war ein grauer Morgen Ende November, der gewohnte Weg zur Arbeit führt den Villinger durch die Hermannstraße, in Richtung Waldstraße. Aus Routine einen Bordstein übersehen, schon kam es zum folgenschweren Sturz, erzählt der 73-Jährige.

Einige ignorieren den Mann einfach

Ein paar Sekunden habe er gebraucht, um zu realisieren was geschehen war. Er richtete sich in eine Sitzposition auf, ein Aufstehen sei nicht möglich gewesen. Und so saß er dort auf dem Bürgersteig, die Mütze hat sich im Sturz ebenfalls verabschiedet.

"Nach wenigen Minuten hatte ich das Gefühl, als ›Clochard‹ mit Geldmütze betrachtet zu werden", erzählt Grimm. Passanten schienen die Hilflosigkeit des Gestürzten gekonnt zu ignorieren – vielleicht aber auch, weil sie das "Bürgersteinverharren" nicht einordnen konnten, vermutet der Villinger.

Da erklingen rettende Worte

Nach langanhaltender Verharrungszeit dann die rettenden Worte: "Wie kann ich Ihnen helfen?", fragte eine junge Frau im braunen Wintermantel. Sie war von ihrem Fahrrad abgestiegen, um dem gestürzten Mann zur Hilfe zu eilen. "Es war für mich wie ein Wunder", freut sich Grimm über die Hilfsbereitschaft. Und weiter: "Es gab tatsächlich jemanden, der sich um meine Belange kümmert." Innerhalb kurzer Zeit standen auch schon zwei weitere Retter bereit. Zwei Radfahrer hatten angehalten und gemeinsam wurde überlegt, wie man am besten beim Aufstehen behilflich sein könnte.

Gesagt getan: Gemeinsam packte die junge Frau und die zwei Radfahrer an und schon stand Grimm wieder in der Senkrechten.

Verletzungen davongetragen

"Dies erinnert mich an die TV-Sendung ›Drei Engel für Charly‹", sagt Grimm lachend. Die ersten Probeschritte funktionierten, die Wollmütze saß auch wieder auf dem Kopf: Sich bei den "Engeln" bedankend setzt der 73-Jährige seinen Weg fort. Und auch die Helfer setzten sich wieder aufs Rand und fahren davon.

Der Villinger ist dankbar: "Es ist mir ein persönliches Anliegen, Menschen auszuzeichnen, denen Probleme anderer nicht egal sind." Obwohl er mit einer Rippenprellung und einer offenen Knieschürfwunde aus der Situation gekommen ist, war die Hilfsbereitschaft der Engel zur richtigen Zeit für Grimm ein ganz besonderes Erlebnis zur Adventszeit.