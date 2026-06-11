Passanten in Calw gefährdet: Flucht vor Polizeikontrolle - Fahrer sagt vor dem Landgericht aus

Ein Autofahrer flieht im Dezember vor einer Polizeikontrolle und bringt damit zwei Menschen in Gefahr. Jetzt steht der 29-Jährige vor dem Tübinger Landgericht.

Den 16. Dezember 2025 werden zumindest ein 36 Jahre alter Polizeibeamter, der an einer Verkehrskontrolle an der Calwer Bischofstraße beteiligt gewesen ist, sowie ein 66 Jahre alter Fußgänger, der am Vormittag dieses Tages vom Marktplatz kommend in der Marktstraße Richtung Hermann-Hesse-Platz lief, nicht so schnell vergessen. Beide sahen eigenen Schilderungen zufolge ihr Leben durch einen 29 Jahre alten Autofahrer bedroht. Dieser hatte sich, von Hirsau kommend, zunächst mit einem Wendemanöver am ZOB einer ihm drohenden Polizeikontrolle an der Bahnhofstraße auf Höhe der Nikolausbrücke entzogen. Er besaß keinen gültigen Führerschein, war nicht angeschnallt und hatte während der Fahrt das Mobiltelefon genutzt.

Polizist am Oberschenkel verletzt Bei seiner anschließenden Flucht hat der Autofahrer mit seinem Fahrzeug zunächst einen Polizeibeamten in zivil am Oberschenkel leicht verletzt, als dieser das Fahrzeug auf der Straße hatte stoppen wollen. Anschließend setzte der 29-Jährige seine Flucht mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Calwer Innenstadt fort. Dabei brachte er in der Marktstraße einen Fußgänger derart in Bedrängnis, dass dieser eigenen Schilderungen zufolge sich nur „durch einen Satz zur Seite“ habe in Sicherheit bringen können. „Sonst wäre ich wohl hier in der Uniklinik gelandet“, so der ehemalige Rettungsassistent auf die Frage des Vorsitzenden Richters am Landgericht Tübingen, was wohl ohne die schnelle Reaktion geschehen wäre.

Traumatisches Erlebnis mit Folgen

Zuvor, so schilderte es der Fußgänger, hatte er hinter sich einen Motor aufheulen gehört und beim Umschauen ein silbergraues Fahrzeug mit großer Geschwindigkeit auf sich zufahren sehen. Das traumatische Ereignis habe bei ihm das überwunden geglaubte Asthma wieder ausbrechen lassen. Er schlafe seither schlecht, habe starke Hustenanfälle.

Am Mittwoch begann der Prozess gegen einen 29-Jährgen aus Calw vor dem Tübinger Landgericht. Foto: Thomas Fritsch

Die von dem Passanten geschilderte Lebensgefahr hat laut einem Dekra-Gutachter aber nicht real existiert. Auswertungen von Aufnahmen, die vom Eingangsbereich der Sparkasse sowie in der Alten Apotheke aufgezeichnet worden waren, ergaben in der Auswertung, dass das Fahrzeug des Beschuldigten mit einigem Abstand an dem 66-Jährigen vorbeigefahren ist. Es fuhr in der Fußgängerzone zwar deutlich zu schnell, aber „mit maximal Tempo 30, vielleicht 32“, so der Gutachter.

Flucht geht zu Fuß weiter

Im Zuge der eingeleiteten Fahndung war der 29-Jährige, der sein Fahrzeug am oberen Ende der Metzgergasse in Calw abgestellt und seine Flucht danach zu Fuß fortgesetzt hatte, bereits kurz nach der Tat gefasst worden. Bis Mitte April saß der Beschuldigte in einer Stuttgarter Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Seit Mitte dieser Woche muss sich der 29-Jährige vor der zweiten Großen Strafkammer des Tübinger Landgerichts verantworten.

In der Verhandlung geht es nicht nur um die Gefährdung der beiden Personen am Vormittag des 16. Dezember 2025 und um das Führen des Fahrzeugs ohne Fahrerlaubnis. Der Beschuldigte soll zudem einem Bekannten mehrfach mit Gewalt und Tod gedroht und diesen auch geschlagen haben. Auch soll er ein Motorrad ohne gültige Fahrerlaubnis genutzt haben.

Ist der Angeklagte schuldunfähig?

Am Ende des Sicherungsverfahrens könnte die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik stehen. Schließlich geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Beschuldigte unter einer paranoiden Schizophrenie leidet und daher schuldunfähig ist.

Seine Kindheit und Jugend hat der Beschuldigte in Calw verbracht. Der 1996 Geborene hat das Gymnasium und die Realschule besucht und nach bestandenem Fachabitur in den USA mit 23 Jahren einen Bachelor in International Business gemacht. An den Universitäten in Greensborough/North Carolina und San Francisco/Kalifornien hat er aber nicht nur studiert, sondern auch Fußball gespielt.

Fußball war sein Leben

Überhaupt sei Fußball sein Leben. „Der Ball hat mich bis nach Amerika getragen“, so der Beschuldigte, der zuvor unter anderem bei den Stuttgarter Kickers oder in der zweiten Mannschaft des SV Sandhausen aktiv Fußball gespielt und damit teilweise auch Geld verdient hat. Jahrelang habe er alles auf Fußball gesetzt, so der 29-Jährige, der 2020 aus den USA zurück nach Europa gekommen sei und danach unter anderem längere Zeit in Bosnien gelebt habe. Seit Mitte 2025 lebe er wieder bei den Eltern. Nach einigen Schicksalsschlägen habe er dort neu starten wollen.

Diese Diagnose stellte ein Psychiater

Der Anfang 2020 zum Islam konvertierte Beschuldigte, der sich zuvor von der katholischen Kirche abgewandt hatte, war eigenen Worten zufolge von Gott zum neuen Glauben geleitet worden. Seither habe er eine Mission. Er werde dabei von Gott auch immer wieder auf die Probe gestellt. Der Wechsel zum Islam sei vor allem von seiner Mutter kritisch gesehen worden, schilderte der Beschuldigte am ersten Verhandlungstag.

Auf deren Drängen war er im September 2025 auch bei einem Psychiater vorstellig geworden. Dieser hatte daraufhin die Verdachtsdiagnose auf „anhaltend wahnhafte Störung“ erstellt. Der Patient sei in seiner Wahrnehmung „eingeengt auf die eigenen Überzeugungen“. „Diese Diagnose ist völliger Quatsch“, so der 29-Jährige. Der Arzt sei „ein Mensch, der nicht glaubt“, daher könne dieser nicht richtig liegen. Er selbst habe als praktizierender Moslem „seine Zukunft in Gottes Hand gelegt“. Dieser leite ihn nun.

„Ich bin absolut kerngesund“

Durch verschiedene Schicksalsschläge und Erlebnisse – unter anderem sei ein Freund mit einem vom ihm geliehenen Auto verunglückt und sei „mit vier Seelen von uns gegangen“ –, sieht sich der 29-Jährige von gewissen Strukturen und dem „allsehenden Auge“ verfolgt. Dabei sieht er das Übel vor allem im World Wide Web, das als „übermächtiges Netz“ insbesondere dem Staat die Möglichkeit biete, „uns überall zu orten“. Immer wieder werde er, egal wo er sich auf der Welt befinde, von Menschen bedrängt und aufgefordert, gewisse Dinge zu tun. Und alle hätten gewisse Kenntnisse von ihm. Eine psychische Erkrankung habe er nicht, so der Beschuldigte. „Ich bin absolut kerngesund. Ich fühle mich besser als je zuvor.“