Passanten in Calw gefährdet: Flucht vor Polizeikontrolle - Fahrer sagt vor dem Landgericht aus

Ein Autofahrer flieht im Dezember vor einer Polizeikontrolle und bringt damit zwei Menschen in Gefahr. Jetzt steht der 29-Jährige vor dem Tübinger Landgericht.
Den 16. Dezember 2025 werden zumindest ein 36 Jahre alter Polizeibeamter, der an einer Verkehrskontrolle an der Calwer Bischofstraße beteiligt gewesen ist, sowie ein 66 Jahre alter Fußgänger, der am Vormittag dieses Tages vom Marktplatz kommend in der Marktstraße Richtung Hermann-Hesse-Platz lief, nicht so schnell vergessen. Beide sahen eigenen Schilderungen zufolge ihr Leben durch einen 29 Jahre alten Autofahrer bedroht. Dieser hatte sich, von Hirsau kommend, zunächst mit einem Wendemanöver am ZOB einer ihm drohenden Polizeikontrolle an der Bahnhofstraße auf Höhe der Nikolausbrücke entzogen. Er besaß keinen gültigen Führerschein, war nicht angeschnallt und hatte während der Fahrt das Mobiltelefon genutzt.