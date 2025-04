Frau randaliert in Freiburg an einer Straßenbahnhaltestelle

1 Eine Frau hat in Freiburg hat an einer Straßenbahnhaltestelle randaliert (Symbolfoto) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Eine Alkoholisierte Frau soll in der Straßenbahn sowie an der Endhaltestelle der Linie 1 in Freiburg-Littenweiler andere Fahrgäste angepöbelt und beleidigt haben.









Die Polizei wurde am Freitag, 4. April, gegen 18.20 Uhr zur Straßenbahnhaltestelle Lassbergstraße in Freiburg-Littenweiler gerufen. Dort hatte eine alkoholisierte Frau in aggressiver Weise andere Fahrgäste angeschrien. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Flaschenwurf.