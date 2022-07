4 Diese beiden Frauen haben jede Menge Spaß in der Hirschgasse. Raquel (rechts) hat schon bei der spanischen Nacht im Bistro Hag gezeigt, dass sie heiße Tänze drauf hat. Foto: Lück

Eine im doppelten Sinn heiße Partynacht: Selten brachte eine Veranstaltung so viel Spaß in die Stadt wie der "Brückensommer".















Horb - Der Brückensommer in Horb. Jetzt müssen wir in "Brücken-Ballermann-Sommer" nennen! Denn: Es wurde wie nie getanzt. So lang wie nie! So intensiv wie nie! Auf der Straße.

Wow! Es ist 23.15 Uhr. Sind wir an der Copacabana? Oder in der Hirschgasse? Unten vor "Angies Kneiple" wummern die Bässe, oben im Steinhaus zucken die Disco-Lichter. Es ist heiß. Alle tanzen sich noch heißer. Und hier in der Hirschgasse zeigt Horb, dass man nicht nur am Schmodo zu den Feierbiestern gehört!

Hirschgasse im Latin-Fieber

Der Doppel-Schlag in der Hirschgasse – unten Roberto Santamaria und sein DJ, der es den ganzen Abend kubanisch-südamerikanisch krachen lässt. Und oben DJ Joao Ambrosio bei der Relaunch der Steinhaus-Disco. Veranstalter Rico Hennel: "Um 3.17 Uhr gingen bei uns im Steinhaus die Lichter aus. Jung und Alt waren dabei – das wird wiederholt!"

Horb tanzt. Horb feiert. Horb genießt die heißeste Sommer-Party-Nacht. Kein Wunder: Unten vor den Activ-Arkaden ist der "Gute-Laune-Helikopter" gelandet: Die Hubschrau-Bar von Mades aus Essen. Wegen einer Autobahn-Vollsperrung leider erst um 21 Uhr. Hier steht OB Peter Rosenberger mit einen Gratis-Cocktail (alle haben Spaß auf Kosten des Center-Managements der Activ Arkaden). Beim Flößer 77 und den Head-Bang Klängen von Black Leaf Draft hatte er noch versprochen: "Wird nicht so lange. Ich hab morgen noch Tennis-Punktspiel!" Doch einfach mal auf der Straße stehen, plaudern und genießen – definitiv das bessere Ass auch für den OB als auf dem Ascheplatz!

Heiße Rhythmen, coole Drinks

Der Brücken-Ballermann-Sommer. Ein Mix aus Bands, heißen Rhythmen und coolen Drinks. Doch es ist heiß – so heiß. Kein Wunder, dass sich die Gäste bei den Bands eher entspannen, einfach der Musik lauschen.

Vor dem "Goldenen Adler" tanzt beim Reporter-Besuch lediglich ein Pärchen zu den Schlager-Klängen von Brillant, der Rest genießt unter den Schirmen und singt ein bisschen mit. Ruhige Klänge dagegen im Gleis Süd bei "Secondhands" vor dem Gleis Süd und im Kloster-Biergarten. Hier zeigt Jürgen Sesterheim – bekannt bisher als Saxofonist – dass er mit seiner Louis-Armstrong-Style-Stimme Songs wie "Blowing in The Wind" mit Duett-Partnerin Claudia Szeteli stimmlich ganz neu interpretieren kann. Jürgen: "Ich habe mir auch eine Gitarre gekauft".

Kräftig-deftige Rocksounds

Bei Black Leaf Draft im Flößer 77 geht’s eher heavy zu – drei Headbanger vor der Bühne und eine blonde Frau gegenüber, die nur kurz mitbangt, zeigt: Hier geht es auch musikalisch ab. Während Sabine von Groove Commission mit einem Fan am unteren Marktplatz im Duett ist, genießen andere kühle Drinks im Salon von Jörg Doormann. Sally Lessmann-Conrad genießt mit Freunden die Pink-Floyd-Covers von Desert Reception. Überall sind die Gastros voll – und als der letzte Ton im Dolce Vita erklungen ist, sinken Wirt Koray und seine Vicky erst mal erschöpft auf ihre Stühle. Entspannen.