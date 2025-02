Party zur Fasnet: Haka und „Narrenbus“ zum 70. Geburtstag der Bisinger Hexen

1 Mit einem Haka-Tanz heizten die Bisinger Hexen bei ihrer Party dem Publikum ein. Foto: Wahl

Um das 70-jährige Bestehen der Bisinger Hexen zu feiern, fand in der närrisch dekorierten Hohenzollernhalle eine Jubiläumsparty statt.









Link kopiert



Nach musikalischer Einstimmung durch die Band mit integrierter Schunkelrunde präsentierten 16 Hexen in einheitlichem Outfit einen Haka-Tanz. Oberhexe Marcel Sauter und sein Vize Kai Weishaap sprachen Willkommensgrüße und moderierten mit viel Witz und Ironie durch den Abend. Auch gingen sie darauf ein, dass die Hexenzunft in all den Jahren über 100 000 Euro an soziale Zwecke und lokale Einrichtungen gespendet habe.