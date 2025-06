Oldtimer und fetzige Musik ziehen viele Besucher an

Party-Weekend in Wörnersberg

Zum großen Party-Weekend im Zelt, direkt neben der Hütte, hatte das emsige Team der Hütte Wörnersberg an Pfingsten eingeladen. Teils heftiger Regen konnte die Stimmung am Samstagabend und am Sonntag nicht trüben.