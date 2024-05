1 Das „Beach House“ lädt tagsüber bei den „Aldener Beach Days“ an der Herbert-Adam-Halle zum Verweilen ein – auch die zweite Etage wird wieder geöffnet sein. Foto: Wendling

Tagsüber Sport, nachts ausgelassen feiern: Der TuS Altenheim lädt vom 29. Mai bis 2. Juni zu den „Aldner Beach Days“ auf das Gelände bei der Herbert-Adam-Halle ein. Die Teams kommen aus ganz Deutschland und der Schweiz ins Ried.









Link kopiert



Beachhandball in all seinen Facetten –das wird bei den „Aldner Beach Days“ um Fronleichnam auf dem Beachgelände des TuS Altenheim bei der Herbert-Adam-Halle geboten. Die sportliche Veranstaltung hat sich einen Namen gemacht, so kommen gut 200 Mannschaften aus ganz Deutschland und der Schweiz ins Ried. Vom 29. Mai bis 2. Juni laufen zunächst die Firmen- und Hobbymannschaften auf, bevor es dann beim Beach-Blitz-Turnier um den Hilzinger-Cup, dem Glaswohnen.de-Fun-Turnier und schlussendlich dem German-Beach-Open-Turnier zusehends professionellere Spieler in den Sand treibt, heißt es in der Mitteilung des TuS Altenheim.